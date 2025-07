Bárbara Coelho responde críticas e conta com apoio do Fluminense

A repórter Barbara Coelho, da CazéTV, não conseguiu conter a emoção enquanto entrevistava o zagueiro Thiago Silva, após a classificação do Fluminense no Mundial. O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, na última sexta-feira (4), no tempo regulamentar, com gols de Martinelli e Hércules, para o Tricolor, e Marcos Leonardo, para o time saudita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fato dividiu opiniões nas redes sociais porque Bárbara Coelho é torcedora declarada do Tricolor. Mediante a emoção da profissional, alguns telespectadores realizaram críticas a repórter, que após a repercussão, respondeu os críticos nas redes sociais.

- Graças a Deus tenho portas abertas em todos os clubes que trabalhei no Brasil. Graças ao meu profissionalismo e respeito pelas pessoas. Isso vem de berço, me ensinaram em casa. Mostrar emoção e euforia ontem, cobrindo o time que eu amo, foi uma conquista que me orgulho muito - publicou a jornalista, no X, antigo Twitter.

continua após a publicidade

A manifestação da jornalista teve o apoio do Fluminense. O perfil oficial do clube carioca respondeu a publicação da repórter nas redes sociais e demostrou solidariedade mediantes as críticas.

- Você é sensacional, Bárbara! A gente fica muito feliz por você estar conseguindo viver isso conosco. Vamos juntos buscar mais - respondeu o clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: Fluminense adia viagem a Nova Jersey, e elenco ganha tempo de lazer

Classificação do Fluminense

Com a vitória sobre o Al-Hilal, a equipe de Renato Gaúcho fez história e foi a única equipe brasileira a avaçar a semifinal do Mundial de Clubes. Na próxima fase, o Tricolor irá enfrentar o Chelsea, que eliminou o Palmeiras nas quartas de final.

O confronto entre o Fluminense e a equipe inglesa acontece nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.