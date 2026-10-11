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MotoGP: Bezzecchi vence na Indonésia; Martín reassume liderança

Brasileiro Diogo Moreira termina em 16º, fora da zona de pontuação da etapa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 09:12
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi (Reprodução instagram MotoGP)

Marco Bezzecchi conquistou, neste domingo, o GP da Indonésia de MotoGP, realizado em Mandalika, sua primeira vitória desde o GP da Itália, em maio. Raúl Fernández e Jorge Martín completaram o pódio, enquanto Diogo Moreira finalizou em 16º lugar. Com Marc Márquez em sexto, Martín reassumiu a liderança do campeonato.

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O GP da Indonésia teve como destaque a recuperação de Bezzecchi, que superou Raúl Fernández na reta final da prova para garantir o triunfo. Fernández liderou boa parte da corrida, mas perdeu a ponta após um erro na curva 1, quando Bezzecchi aproveitou para ultrapassá-lo e abrir vantagem. Jorge Martín, que largou em terceiro, manteve a posição até o fim, garantindo o terceiro lugar no pódio.

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Antes da largada, foi confirmada a ausência de Aleix Espargaró, que segue em recuperação e optou por não forçar a participação para focar nos testes com a Aprilia 850cc em Sepang. A prova teve ainda duas quedas importantes: Augusto Fernández e Francesco Bagnaia caíram em momentos distintos, provocando bandeiras amarelas.

Marc Márquez, que chegou a ocupar a terceira posição no início, foi ultrapassado por Martín e, depois, por Pedro Acosta e Ai Ogura, terminando em sexto. A disputa entre Márquez e Martín pela liderança do campeonato foi intensa, com trocas de posições durante a corrida, mas o espanhol da Aprilia acabou cedendo a liderança ao companheiro de equipe.

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Diogo Moreira fez uma corrida discreta, largando em 19º e subindo até a 16ª colocação, ficando fora da zona de pontos. O piloto brasileiro segue ganhando experiência na categoria principal, mas ainda busca resultados mais expressivos.

O top 10 da prova foi completado por Ai Ogura, Pedro Acosta, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo e Enea Bastianini. Após o GP da Indonésia, a MotoGP faz uma pausa e retorna entre os dias 23 e 25 de outubro para o GP da Austrália, última etapa no circuito de Phillip Island.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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