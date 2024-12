A McLaren não quis perder tempo e tomou as redes sociais logo cedo na manhã deste domingo (29) para relembrar e homenagear Gil de Ferran. O ex-piloto brasileiro, morto há exatamente um ano, trabalhava como consultor da equipe na F1 e recebeu lembranças ao longo de todo ano. Desta vez, a McLaren dedicou o título Mundial de Construtores como um presente.

De Ferran esteve em papel central na McLaren por dois momentos diferentes ao longo da última década, desde a chegada de Zak Brown como diretor-executivo, em 2018. E fez parte ativa na reconstrução da gigante em crise, primeiro como diretor-esportivo e depois como consultor, cargo que ocupava até o fim.

— Um ano atrás, perdemos um amado membro da família McLaren. Você está sempre em nossos corações, Gil. Esse título foi para você — afirmou em postagem nas redes sociais.

A McLaren homenageou De Ferran ao longo do ano em vários momentos. Desde uma projeção na torre de Sakhir, durante a passagem da F1 pelo Bahrein, abrindo a temporada, até a placa com dedicatória para ele após a vitória em Miami e, na corrida derradeira, o chefe, Andrea Stella ainda usou um broche em homenagem. Além, estampou o nome de De Ferran em carros seja da F1 quanto da Fórmula E. Lando Norris chegou a usar capacete em tributo ao que o brasileiro utilizava quando venceu as 500 Milhas de Indianápolis, em 2003.

Fernando Alonso e Gil de Ferran (Foto: Reprodução)

Bicampeão da Indy e vencedor da Indy 500, De Ferran morreu aos 56 anos após passar mal durante evento numa pista particular na Flórida.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.