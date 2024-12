Oscar Piastri cravou que ele e seu companheiro na McLaren, Lando Norris, fariam “a coisa certa um para o outro”, independentemente das ordens mais prescritas pelo time de Woking na Fórmula 1. O piloto do #81 foi ponto central de um debate envolvendo as ordens do time laranja-papaia, já que Norris foi quem brigou pelo título mundial contra Max Verstappen, da Red Bull na F1 2024.

O assunto virou pauta entre os fãs e a imprensa após a McLaren dar uma ordem durante o GP da Hungria exigindo que Norris deixasse Piastri passar após terem feito um undercut no australiano. O britânico obedeceu ao comando nas voltas finais, depois de muito drama no rádio.

— Sabemos que devemos fazer a coisa certa quando necessário. Mas, mesmo sem essas ordens de equipe mais rígidas, sempre trabalhamos para fazer a coisa certa um pelo outro, e acho que isso nunca vai mudar — disse Piastri, em entrevista à revista inglesa Autosport.

— No próximo ano, é claro, quero estar em uma posição em que possa lutar e, com sorte, apenas eu e Lando possamos brigar pelo campeonato. Esse seria o nosso cenário ideal — completou.

Piastri reconheceu que a situação é “um pouco complicada”, mas disse que o assunto se tornou mais importante do que é, pelo menos dentro da equipe inglesa.

— É um pouco complicado. Mas isso tem sido muito mais importante do que realmente é. Até agora, não houve nenhuma situação em que realmente precisássemos usá-las — explicou.

Da esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

— Então, sim, algumas coisas mudaram um pouco, e há mais alguns ajustes para fazer com relação à maneira como corremos. Mas, novamente, são cenários muito, muito específicos. Tem sido algo muito maior para quem não é da equipe — concluiu Piastri.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.