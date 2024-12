Verstappen abre jogo sobre relação com Norris e critica: ‘Idiotas da internet’

Mesmo depois de um ano recheado de polêmicas e disputas fortíssimas nas pistas, Max Verstappen garantiu que a relação com Lando Norris não foi abalada pela temporada 2024 da Fórmula 1. O britânico foi o único piloto que ameaçou a conquista do tetracampeonato do piloto da Red Bull, além de ter contribuído para o título no Mundial de Construtores da McLaren.

— As pessoas sempre fazem as coisas parecerem piores nas redes sociais. Existem muitos idiotas nessa plataforma. Eles sempre têm algo a dizer ou algo a reclamar — disparou Verstappen em entrevista ao podcast Talking Bull.

Verstappen admitiu que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas entre os dois na pista, mas garantiu que a relação segue normal fora dela. Mais uma vez, o piloto criticou de forma incisiva os comentários na internet que dão conta de um "racha" na amizade entre os dois.

— Também existem muitas pessoas positivas, mas outros são verdadeiros idiotas. É melhor ignorar tudo isso. Lando e eu nos entendemos muito bem. É claro que às vezes as coisas ficam tensas na pista, mas, fora dela, isso não deveria importar. Nós estamos bem — completou Verstappen.

Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1 (Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP)

Max Verstappen chegou ao quarto título da Fórmula 1 consecutivo. Com apenas 27 anos, o piloto já está entre os grandes nomes da história da categoria. Para temporada 2025, o holandês terá um novo companheiro de equipe: Liam Lawson. O neozelandês chega para repor a saída de Sergio Pérez.

Retorno de Verstappen e Norris a Fórmula 1

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre 14 e 16 de março.