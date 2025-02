O Rio de Janeiro se prepara para uma das semanas mais quentes dos últimos 10 anos. No entanto, isso não é motivo de preocupação para o tenista Marcelo Demoliner. O duplista, que se prepara para sua 10ª edição do Rio Open, explica o porquê prefere jogar na sessão diurna, enquanto ainda há bastante sol no evento e um 'calor extremo'.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Por conta dos adversários. Eu tô bem acostumado (com o calor). Eu morei mais de uma década aqui no Rio de Janeiro, tô acostumado bastante com esse calor, com essa umidade. Então, quanto mais cedo eu jogar, mais calor tiver, pior para os gringos vai ser (risos).

- Tomara que eu jogue cedo. Quero jogar no sol, ali na sauna - brincou Demoliner, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Demoliner revela preferência por jogar no 'calor extremo' (Foto: Lance!)

A partida entre os brasileiros Marcelo Demoliner e Fernando Romboli contra o colombiano Nicolás Barrientos e o francês Gregoire Jacq está prevista para ocorrer nesta terça-feira, na sessão diurna, por volta das 18h (de Brasília), na quadra 1.

continua após a publicidade

O gaúcho de 36 afirmou que sua preparação para o Rio Open tem sido muito boa, principalmente após os bons resultados em dois torneios anteriores, além da boa relação com Romboli, que será sua dupla nas disputas.

➡️Altas temperaturas no Rio: organização explica planejamento do Rio Open

- Eu joguei dois torneios preparatórios, joguei final do primeiro torneio e ganhei o segundo. Então eu tô vindo com uma confiança bacana depois de um longo período de muitas lesões. Vejo com bons olhos esse momento que eu tô vivendo. Eu tô jogando com um outro brasileiro que jogou comigo essas duas outras semanas, que fomos muito bem.

continua após a publicidade

Embora tenha disputado algumas edições do torneio, Demoliner ainda não se sagrou campeão do Rio Open. O primeiro brasileiro a levantar o troféu foi Rafa Matos, no ano passado, ao fazer dupla com Nicolás Barrientos, um dos adversários do gaúcho de 36 anos desta terça.

- Vamos com tudo. Jogo a jogo com pé no chão e humildade para tentar levantar aí um caneco - declarou Demoliner.

➡️Rio Open 2025: especialistas analisam problemas causados pelo calor extremo

'Rio Open é um dos melhores do mundo', afirma Demoliner

Figurinha conhecida do Rio Open e também das redes sociais, Demoliner demonstrou gratidão por todos os anos que teve a oportunidade de disputar o maior torneio da América Latina, além de um carinho especial pelo evento, principalmente por ter contato com a torcida brasileira.

- Obtive, mais uma vez, a oportunidade de jogar o Rio Open. Sou muito grato à organização por ter me dado mais uma oportunidade de jogar esse evento que é um dos melhores do mundo para mim. É uma semana que, de 11 anos, eu joguei nove. É muito bom jogar com a torcida, energia de todo mundo. Eu tenho um carinho especial de jogar esse torneio.

Outros trechos da entrevista de Demoliner

Piso de preferência

- Eu prefiro jogar na grama (risos). Mas o saibro eu também ganhei bons torneios no saibro, eu acho que o meu estilo de jogo se encaixa em qualquer superfície, eu consigo me adaptar muito bem a qualquer tipo de superfície. Então, por isso eu já consegui ganhar campeonatos em todos os tipos de piso, eu não tenho problema nenhum no saibro.

Estilo de jogo

- Agressivo, buscando ponto, querendo sempre ganhar de alguma forma o ponto, não esperando o adversário errar. Sendo agressivo em quadra.