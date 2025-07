Destaques de um fim de semana que promete muito, a partir de hoje. Fique ligado!

E já começamos indo direto para o principado de Mônaco, afinal a etapa da Diamond League, recheada de grandes nomes, começa às 3 da tarde, horário Brasil de hoje, trazendo um grande grupo de campeões olímpicos, mundiais e do Circuito. O Estádio Louis II vai ferver nesta noite quente de verão da Costa Azul.

Vamos aos destaques, começando por Armand Duplantis. Onde tem Duplantis, temos chance de recorde mundial, pois o colecionador de recordes está sempre pronto a aumentar seu acervo! Até o momento são 12 quebras, hoje pode chegar à 13ª.

Saltemos, aproveitando a inspiração de Duplantis, para a próxima prova, os 400 com barreiras feminino. Afinal teremos a holandesa Femke Bol, multi-medalhista olímpica e mundial, Bol vem para tentar manter sua invencibilidade em Diamond League, desde 2020, na sua estreia neste circuito. Sua grande adversária esta noite será Dalilah Muhammad, voltando a forma e já pensando no Mundial de Tóquio, em setembro.

Quero destacar uma prova que voltou a flertar com o recorde mundial, por conta, principalmente, de Emmanuel Wanyonyi, o jovem queniano que lidera um grande grupo sub 1’43, todos na prova dos 800 metros de hoje! Vale ficar de olho, pois o recorde de David Rudisha, um incrível 1’40”91c, de 2012, nos Jogos de Londres, já começa a caducar.



E o que dizer da incrível prova de 1000 metros no feminino? Intensidade total em insanas 2 voltas e meia. Traz como favorita a jovem australiana Jessica Hull, que acabou de quebrar o recorde mundial dos 2000 metros. Algumas das melhores meio fundistas estarão presentes, tentando acabar com o favoritismo de Hull

Subtraindo um zero, chegamos aos 100 metros femininos? Será que a adolescente de Santa Lucia, Julien Alfred, a campeã olímpica, que perdeu a hegemonia do ano, no Oregon, semana passada, consegue recuperar hoje? As jovens irmãs jamaicanas, Tia e Tina Clayton, dizem que não. Veremos.

Veremos também, nos 200 metros, masculino, o duelo dos melhores velocistas da atualidade. Tebogo e Lyles farão um “mano a mano” espetacular. Façam suas apostas! É hoje, daqui a pouquinho. Sportv transmite.

De Mônaco, pegamos um voo para Hamburgo, pois vamos acompanhar a etapa curta do Campeonato Mundial de Triathlon, amanhã, na distância sprint.

Aqui cabe uma explicação. O Circuito Mundial é, em sua maioria das etapas, na distância olímpica (1,5/40/10), mas é hábito antigo, na etapa de Hamburgo, em sua 25ª edição, usarem a alucinante distância SPRINT (0,75/20/5), sim, a metade da distância olímpica. Tornando esta etapa im-per-dí-vel! É velocidade pura! Alguns triatletas, após nadarem para a média de 1:05/100 na natação, pedalarem para 50km/h, saem para correr os 5km para baixo de 14 minutos (2’48" p/km). Na prova estarão os melhores do mundo, que brigam por importantes pontos no ranking mundial, que, aliás, tem como vice-líder o nosso Miguel Hidalgo, que promete lutar pela vitória amanhã.

É como diz nosso poeta Augusto dos Anjos: Quem vive entre feras, sente o desejo de também ser fera! A briga será duríssima entre as feras Matheus Hauser (AUS), Vasco Vilaça (POR) e o nosso Miguel Hidalgo. A prova tende a ser definida nos últimos metros da etapa da corrida. Vale acompanhar direto do site da federação internacional (Triathlon.org), gerada pela Triathlon Live.

E só dá mundial! Vamos incluir mais um, então: começa hoje, e vai até o dia 3 de agosto, o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, trazendo 5 modalidades: natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático. E a natação juntamente com as águas abertas (antiga maratona aquática) prometem muita emoção. Vale acompanhar o dia a dia deste mundial! TVs, abertas e fechadas, transmitirão.

A Copa do Mundo de Clubes chega à sua grande final, que promete ser épica. Mas durante a segunda partida semifinal, num triste alumbramento, me dei conta de que aquilo que foi praticado entre PSG e Real Madrid, definitivamente, não era futebol. Ou melhor, o que praticamos aqui pelas nossas plagas, não é futebol de verdade!

Que intensidade é essa? A técnica apurada, que outrora era nosso cartão de visita, mudou de lado!! O nosso futebol é o espelho da qualidade técnica e administrativa de nossos cartolas. Que me desculpem, Simonal e Milton Nascimento, mas aqui não é mais o país do futebol. Somos, sim, nascedouro de futuros grandes jogadores, que desenvolverão a sua arte em outros campos, outros lugares. Pelo menos, encerrarão suas carreiras de volta para casa, como alguns mamíferos ao fim de suas vidas. Na verdade, somos nascedouro e cemitério de craques.

E já fomos bons nisso!



Por hoje é só. Temos um longo fim de semana com esportes de alto nível, começando hoje, direto de Mônaco, o Tour de France passa pelas estradas secundárias do país (nesse momento estão na Bretanha), mergulha na enorme lagoa de Hamburgo. De lá, voamos até Singapura, para o Mundial de esportes aquáticos, atravessamos o Atlântico para assistirmos a final dos sonhos da Copa do Mundo dos clubes, e terminamos fechando a rodada do Brasileirão, com a sensação de que fomos taxados em 50% na nossa fome de bola!

Durma-se com um barulho desse,

Até terça!

Lauter Nogueira