Sexto do mundo, Novak Djokovic, de 38 anos, admitiu ter jogado lesionado e com dificuldades de movimentação contra Jannik Sinner, de 23, nesta sexta-feira (11), na semifinal de Wimbledon, Heptacampeão e vice nas duas últimas edições, o sérvio perdeu por 6/3 6/3 6/4, em menos de duas horas, para o número 1 do mundo, e viu frutrada a tentativa da sétima decisão seguida em Londres.



Na coletiva de imprensa após a derrota, Nole não quis entrar em muitos detalhes, mas sabe-se que nas quartas de final ele sofreu uma queda no match-point contra o italiano Flávio Cobolli, 24º, mas finalizou o duelo nos dois pontos seguintes.

Ao ser perguntado se a condição física afetou sua performance, Djokovic respondeu:



- Bastante. Não foi uma sensação agradável em quadra. Mas não quero entrar em detalhes sobre a minha lesão e reclamar por não ter conseguido jogar da melhor forma possível. Quero parabenizar o Jannik por mais uma ótima atuação. É isso. Ele está na final, estava muito forte. Estou decepcionado por não ter conseguido me movimentar tão bem quanto eu pensava ou esperava - sentenciou o sexto do mundo.

O sérvio foi questionado sobre falta de sorte após também se machucar nas quartas de final no Australian Open e só aguentar um set na semifinal contra Alexander Zverev. Ele fez um duro desabafo com a realidade batendo à sua porta na questão da idade:



- Não acho que seja azar. É só a idade. O desgaste do corpo. Por mais que eu esteja cuidando dele, a realidade me atinge agora, neste último ano e meio, como nunca antes, para ser sincero. É difícil para mim aceitar isso, porque sinto que, quando estou descansado e em forma, ainda consigo jogar um tênis muito bom. Provei isso este ano. Jogar melhor de cinco, especialmente este ano, tem sido uma verdadeira luta física para mim. Quanto mais o torneio se prolonga, pior a condição fica. Cheguei às semifinais de todos os Grand Slams este ano. Tenho que jogar contra Sinner ou Alcaraz. Esses caras estão em forma, jovens, afiados. Sinto que vou para a partida com o tanque meio vazio. Não é possível vencer a partida assim. É o que é. É uma daquelas coisas que você tem que aceitar e abraçar de alguma forma. Lidar com a realidade como ela é e tentar tirar o máximo proveito dela.

Djokovic espera voltar a Wimbledon após derrota para Sinner

O sérvio disse que deseja voltar ao torneio para o ano que vem, mas ainda não pode cravar aos 38 anos de idade:

- Eu ficaria triste, mas espero que não seja minha última partida na quadra central. Não pretendo encerrar minha carreira em Wimbledon hoje. Pretendo voltar, com certeza, pelo menos mais uma vez - disse Djokovic, que tem 102 vitórias em 117 partidas no torneio. Apenas o suíço Roger Federer, com 105, tem mais triuntos que o sérvio em Wimbledon.

