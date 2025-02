Casa do Rio Open, a cidade maravilhosa é comumente ocupada por belas paisagens e atividades físicas ao ar livre, o que pode se tornar um problema com o calor extremo registrado nesta segunda-feira (17). O início da semana foi marcado por um novo alerta da Prefeitura do Rio: nível de calor (NC) 4, quando os índices variam entre 40 °C e 44 °C. Com o Rio Open 2025 ainda nas primeiras fases, as condições preocupam os atletas e o público que irá acompanhar a competição. Por isso, o Lance! entrou em contato com profissionais da saúde para entender os riscos e precauções para as altas temperaturas.

Segundo o professor Marcos Tavares, formado em educação física pela UFRJ, o calor extremo pode causar problemas sérios de desempenho, tanto físico quanto cognitiva, principalmente quando ligado a esportes de alto rendimento. O profissional destaca que a temperatura ideal para o organismo humano seria até os 28 ºC e que o aumento desta grandeza, pode causar de desidratação a convulsões, em casos extremos.

- No âmbito psicológico, o calor pode ser um fator agravante, pois contribui para a confusão mental. Esse efeito é particularmente relevante em esportes de alto rendimento, nos quais os atletas necessitam de um elevado nível de preparo mental para a tomada de decisões rápidas e precisas. No aspecto físico, um dos impactos mais significativos da exposição ao calor excessivo é a desidratação, condição que pode levar a sintomas como náuseas e, em casos extremos, convulsões - alertou Tavares.

Apesar das problemáticas, a situação pode ser amenizada com cuidados e precauções tomados pelo evento e pelos próprios atletas e suas equipes. De acordo com o professor João Eduardo, do Departamento de Clínica Médica da Uerj, há algumas ações a serem tomadas para evitar que os riscos se agravem, como:

"Estar em ótimas condições físicas (parece óbvio para atletas de alta performance, mas não é o momento ideal para retornar a competições após período significativo sem competir, como em atletas retornando de lesões mais significativas); Aclimatar-se gradualmente ao exercício em condições quentes e/ou úmidas. O processo de aclimatação ao calor geralmente requer de 7 a 14 dias, mas o ideal é que os atletas treinem por 2 semanas sob estresse térmico comparável à competição. A maioria das adaptações ocorre durante a 1a semana; Fornecer pausas frequentes para hidratação e recuperação; Idealmente, as atividades devem ser feitas bem cedo pela manhã (em relação à temperatura, não levando em consideração pontos específicos de cada esporte, como tempo de sono e de preparação apara a atividade competitiva) ou após o por do sol (a noite, preferencialmente) Roupas adequadas que não restrinjam a perda de calor corporal (o que não deve ser problema para os atletas do Rio Open) Devem estar bem hidratados antes do início da competição; Parar imediatamente se apresentar: náuseas, vômitos, tontura, exaustão. A equipe médica deve ser comunicada imediatamente."

Confira o alerta divulgado pela Prefeitura do Rio

Ações e planejamento do Rio Open 2025 sobre o calor extremo

Até o momento, apesar do calor extremo alertado pelas autoridades, as etapas do Rio Open 2025 não sofreram mudanças no calendário. Assim, o Lance! também entrou em contato com a organização do evento para entender o planejamento em tornar a experiência dos fãs e tenistas o mais agradável possível.

Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, revelou que o calor extremo da cidade não é uma surpresa e que, inclusive, a ideia de ter apenas ATP, ao invés de WTA também, como era nas primeiras edições, surgiu a fim de não pôr a vida do atleta e também dos torcedores em risco devido às altas temperaturas.

- O Rio Open sempre olhou com muito cuidado desde a primeira edição em relação ao calor. Não é um fator novo para a gente, não é algo que está pegando a gente de surpresa Nas três primeiras edições, quando ainda havia o WTA, existiam jogos diurnos, e a gente, inclusive, quando fez o movimento de virar um evento apenas ATP, foi muito nessas condições para a gente poder ter uma rodada noturna, mais tarde, para exatamente mitigar essa questão do calor - revelou o dirigente.

O diretor do evento também ressaltou a importância da hidratação durante a permanência no complexo, que está localizado no Jockey Clube. Além dos tenistas, a preocupação do Rio Open é com os torcedores, que ficam expostos ao sol durante as partidas diurnas, que começam às 16h30.

Segundo Luiz Carvalho, a organização do evento ampliou as áreas cobertas e com ventilação para proporcionar uma melhor qualidade ao público. O investimento em mais pontos de hidratação em todo o complexo também foi algo planejado pelo Rio Open 2025.