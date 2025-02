João Fonseca acumula milhões em premiações antes de chegar ao Rio Open

João Fonseca estreia na noite desta terça-feira (18) no Rio Open 2025. O jovem tenista chega com moral para competição em solo brasileiro depois de conquistar o título do ATP 250 em Buenos Aires, Argentina. Além do troféu inédito, seu primeiro na ATP, o atleta embolsou mais uma bolada pelas premiações. Em 2025, já foram duas competições disputadas que renderam uma cifra milionária em prêmios.

O primeiro campeonato do calendário deste ano foi o Challenger 125 de Camberra, na Austrália, vencido por Fonseca. Na sequência, o brasileiro disputou o Austrália Open, onde conquistou sua primeira vitória em cima de um top 10 do ranking mundial, e somou nas duas competições mais de US$ 154 mil, ou R$ 881 mil, em ganhos garantidos com apenas 14 dias de 2025.

A principal conquista financeira de João Fonseca veio no ATP 250 de Buenos aires, onde o brasileiro saiu com R$ 984 mil, além do troféu de campeão. Somando toda a trajetória de Fonseca na temporada 2025, o tenista já ganhou R$ 1,86 milhão em prêmios.

Ao olhar para o Rio Open, o atleta vê a possibilidade de conquistar valores ainda maiores. A organização do evento divulgou que o vencedor levará R$ 2,5 milhões, um aumento de 15% em comparação com a edição do ano passado. Ou seja, o primeiro bimestre de 2025 pode render até R$ 4,36 milhões para João Fonseca.

Salto no ranking e premiação em 2024

O final de ano para João Fonseca já foi bastante relevante quando se fala de premiações. A primeira grande aparição do tenista para o mundo foi no título do NextGen Finals, competição que encerra. Disputada nos Estados Unidos, o campeonato gerou US$ 526 mil, o que correspondeu a R$ 3,1 milhões na época, que tinha uma cotação do dólar a R$ 6,05, maior que a cotação desta terça-feira (18), que é de R$ 5,72.

O título do NextGen também marcou a carreira de Fonseca por ele ter conseguido um feito que o iguala a nomes como o italiano Jannik Sinner, atual número um do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro melhor na ATP. Todos eles venceram o torneio aos 18 anos.

O Rio Open é mais uma oportunidade de João Fonseca seguir forte em sua evolução no ranking mundial. Após os bons desempenhos no Austrália Open, Challenger 125 de Camberra e ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro saltou na lista.

Fonseca somou 250 pontos pela conquista no evento de abertura da gira sul-americana. Assim, o carioca acumulou 850 e chegou na 68ª colocação do ranking da ATP, registrando uma subida de 31 posições em relação à posição anterior.