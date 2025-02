Rio 40°C: Recorde de calor preocupa atletas e público do Rio Open

Cidade sede do Rio Open, o Rio de Janeiro registrou nesta segunda-feira, às 12h35, um "nível de calor" nunca atingido no município desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo. No primeiro dia oficial do evento, que neste final de semana passou pela fase qualificatória, quatro brasileiros estreiam e terão o calor que ultrapassa os 40 °C como seu maior adversário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Brasileiros estreiam em dia de calor extremo no Rio Open

O primeiro dia do Rio Open da chave principal terá a presença de quatro brasileiros estreando nas quadras do Jockey Club do Rio de Janeiro. A programação começa às 16h30m (de Brasília), com Felipe Meligeni na quadra central Guga Kuerten e Gustavo Heide na quadra 1. A previsão é que neste horário a temperatura estimada seja de 35°C.

Pela previsão do sistema Alerta Rio, a máxima na cidade pode chegar a 42º C na tarde de hoje. A partir das 19h, quando jogam Thiago Monteiro e Thiago Wild, as temperaturas devem estar mais amenas: aproximadamente 32°C.

continua após a publicidade

➡️ Guga ganhou o Rio Open? Veja títulos do tenista no Brasil

🎾Quadra Guga Kuerten

🕐16h30 - Alexander SHEVCHENKO (KAZ) x [WC] Felipe MELIGENI ALVES (BRA)

🕐19h - Facundo DIAZ ACOSTA (ARG) x [WC] Thiago MONTEIRO (BRA)

🕐19h -Jaume MUNAR (ESP) x Thiago SEYBOTH WILD (BRA)

🎾Quadra 1

🕐16h30 - [WC] Gustavo HEIDE (BRA) x Francisco COMESANA (ARG)

Rio atinge nível 4 de calor

Com temperaturas ultrapassando os 40 °C nesta segunda (17), o município alcança, pela primeira vez, o nível de calor (NC) 4 (quando os índices de calor variam entre 40°C e 44°C com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos).

continua após a publicidade

Neste nível de calor extremo, o Centro de Operações Rio (COR) alerta sobre a possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos de médio e grande porte, megaeventos em áreas externas, caso estes não se ajustem.

Este é o caso do Rio Open. A estrutura do evento é descoberta para os espectadores, nas arquibancadas, e para os atletas, em quadras expostas.

🥵Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, dá diretriz

No último domingo (16), a prefeitura do Rio de Janeiro, representada por Eduardo Paes, realizou uma coletiva para alertar e orientar a população melhores formas de lidar com a forte onda de calor que atinge o estado. A entrevista aconteceu no Centro de Operações Rio (COR). A prefeitura recomenda que seja evitada a exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

- A ciência hoje nos permite entender os efeitos nocivos desse excesso de calor na saúde das pessoas, podendo levar até a morte. A gente quer que os cariocas vão para a rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior - orientou o prefeito Eduardo Paes.

O prefeito, no entanto, explicou que a prefeitura não suspenderá nenhuma atividade na cidade, deixando a decisão a cargo dos organizadores.

❌Eventos cancelados no Rio de Janeiro:

A prefeitura de Barra Mansa, município do Rio, aderiu às recomendações do calor extremo e suspendeu a maioria das aulas. As escolas vão abrir somente das 7h às 10h 30 pelos próximos três dias.

- Os alunos e professores serão liberados e não haverá aulas no decorrer do dia e à noite. As escolas ainda seguirão abertas até às 13h, caso algum aluno deseje merendar na unidade - comunica prefeitura.

Neste domingo (16), a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis cancelou o ensaio que aconteceria na Praia de Copacabana, por "calor extremo".