Fotógrafo cego que marcou as Paralimpíadas terá exposição em São Paulo

A Unibes Cultural, em São Paulo, recebe a exposição “In.Visível - O Que Não Se Vê, Se Sente”, que reúne imagens dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 feitas por João Maia, fotógrafo cego reconhecido internacionalmente por seu trabalho na fotografia sensorial. A mostra marca a primeira exibição pública da série produzida durante a cobertura oficial dos Jogos e propõe uma nova forma de perceber o esporte, os corpos e a narrativa paralímpica.

João Maia é fotógrafo com deficiência visual e fundador do projeto Fotografia Cega, uma das principais vozes da fotografia acessível no Brasil e no mundo. Natural do Piauí e formado em História, foi o primeiro profissional cego a cobrir uma Paralimpíada, no Rio de Janeiro (2016) e nas edições de Tóquio (2020) e Paris (2024).

A proposta da exposição vai além da representação. Ao colocar uma pessoa com deficiência no centro da criação, da autoria e da experiência artística, “In.Visível” afirma uma mudança de perspectiva sobre quem conta as histórias no esporte e na cultura.

O evento também contará com a presença de Wander Roberto, especialista em fotografia esportiva com mais de 30 anos de atuação em Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a atleta paralímpica Elizabeth Rodrigues Gomes, que foi prata no arremesso de peso em Paris.

Parré celebra sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos (Foto: Douglas Magno/CPB)

Tudo sobre a exposição In.Visível, de João Maia

ONDE: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré

QUANDO: De 16/07 a 21/09/2025 (quarta de domingo), das 12h às 19h - Entrada gratuita | Evento presencial | Classificação livre

INGRESSOS: : https://encurtador.com.br/zuG9C

Informações sobre os atletas fotografados: unibescultural.org.br/in-visivel