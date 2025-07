Jogador do Thunder se confunde e faz cesta ‘contra’ na NBA Summer League

O recém chegado do Oklahoma City Thunder, Erik Reynolds, protagonizou uma cena inusitada na última quinta-feira (10): ele se confundiu e marcou uma cesta contra durante uma partida pela NBA Summer League, torneio que prepara jovens jogadores para a liga oficial na pós-temporada. Apesar do erro, o Thunder venceu o Brooklyn Nets por 90 a 81.

continua após a publicidade

➡️‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos dos 30 times

O JOGADOR DO THUNDER PONTUOU NA PRÓPRIA CESTA DO TIME



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/7PHa6cSA1t — NBA da bad (@NBAdabad) July 10, 2025

O inusitado lance ocorreu no terceiro quarto, a 3 minutos e 40 segundos do fim da parcial, quando o Thunder vencia por 54 a 50. Embora o placar tenha chegado a registrar os dois pontos de Reynolds para os Nets, os árbitros se reuniram e anularam a cesta contra, concedendo a posse de bola ao próprio Nets. Erik Reynolds permaneceu em quadra por apenas 2 minutos e 46 segundos, registrando como sua única estatística um turnover — justamente pela cesta bizarra.

O armador ainda joga na NCAA pela Saint Joseph's Hawks, da Universidade da Filadélfia e foi contratad pelo Thunder especialmente para a Summer League.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Erick Reynolds, do Thunder, em ação na NBA Summer League (Foto: Reprodução Instagram)

Cooper Flagg faz estreia silenciosa pelo Mavericks na NBA

Primeira escolha do Draft 2025, Cooper Flagg enfim fez sua estreia com o Dallas Mavericks nesta quinta-feira (10). A partida, que marcou também o início da franquia na NBA Summer League, terminou com vitória acirrada por 87 a 85 sobre o Los Angeles Lakers. Apesar do sucesso, o jovem ala não ficou satisfeito com seu desempenho, com 10 pontos e apenas 23% de aproveitamento.

— Não consegui entrar no ritmo, é um ambiente muito diferente, obviamente muito diferente do college, e provavelmente muito diferente da própria NBA. Os treinadores tiveram muita confiança em mim. Eles vem falando que querem que eu experimente, tente coisas novas. Eu estava sendo agressivo, e isso é novidade para mim também. Eu diria que foi um dos piores jogos da minha carreira, mas nós vencemos, e é o que importa — analisou Flagg.