Drugovich reitera briga por vaga na Cadillac, mas admite: ‘Difícil pelo tempo sem correr’

Felipe Drugovich admitiu que por mais que seja natural estar na briga por uma das duas vagas da Cadillac na temporada 2026 da Fórmula 1, os anos recentes sem atividades regulares atrapalham. Ele ressaltou, no entanto, que já possui uma ligação com a marca por conta do endurance, portanto o objetivo é “fazer o máximo” para mostrar a capacidade que possui para correr na principal categoria do automobilismo mundial.

Drugovich chegou ao título da Fórmula 2, classe de acesso à F1, em 2022, mas ficou sem vaga no grid na temporada seguinte. Passou, então, a desempenhar o papel de piloto de desenvolvimento da Aston Martin e também reserva. Em 2024, foi para o ELMS e também participou de duas edições das 24 Horas de Le Mans com a Cadillac, na LMP2.

O sonho de correr na F1, no entanto, nunca foi abandonado, tanto que Drugovich sempre afirmou em entrevistas que era a sua prioridade. Com mais uma equipe no grid, as possibilidades aumentam, mas ele sabe que também é um longo caminho a ser percorrido até uma aprovação.

— (F1) É meu foco, isso não é segredo — reiterou em entrevista exclusiva ao GRANDE PRÊMIO. “Estou trabalhando para estar no grid ano que vem”, completou.

— Logicamente, é difícil. Temos uma equipe nova em 2026. Inclusive, já sou piloto da Cadillac no endurance, então existe uma ligação pessoal. Mas tem pessoas novas no time, não é só a parte da GM. Eles não estão com pressa para decidir os pilotos. Tem de ir com calma nisso. Estamos vendo as oportunidades — continuou.

Felipe Drugovic é piloto de testes da Aston Martin (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Neste fim de semana, Drugovich foi escalado pela Mahindra para substituir Nyck de Vries no eP de Berlim da Fórmula E, já que o neerlandês estará em Interlagos para a disputa das 6 Horas de São Paulo do WEC. É, portanto, mais uma oportunidade de competição para Felipe, que sabe que precisa estar na pista.

— É difícil, porque já fiquei alguns anos fora, não estou em atividade o tempo inteiro. Mas estou treinando, fui para a pista na última semana, foi muito bom. Sou candidato, sim, mas temos de esperar para ver. Estou fazendo o máximo que posso, mostrando minha capacidade e o que posso fazer — reconheceu.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.