SLS: Rayssa Leal e estrelas do skate se reúnem em Brasília; veja programação

A Street League Skateboarding (SLS), principal liga mundial de skate, chega a Brasília neste fim de semana com a presença de Rayssa Leal, Pamela Rosa, Felipe Gustavo, Giovanni Viana e outros grandes nomes da modalidade. Com novo formato, a programação do evento começa neste sábado (12), na Esplanada dos Ministérios. As finais nos dois dias terão transmissão do SporTV.

As competições começam com o Select Series, etapa classificatória que dá a jovens talentos a oportunidade de disputar a final do evento principal. Na competição feminina, a vencedora entre 15 skatistas avança direto para a decisão do SLS, enquanto o campeão masculino ainda precisa disputar mais uma etapa classificatória para chegar à decisão principal.

No domingo (13), está programada a final do SLS no formato Spot Takeover, disputa de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras, com as três melhores notas sendo computadas para o resultado, sendo 30 a maior nota possível.

Principal atleta brasileira no cenário internacional, Rayssa Leal volta a competir após um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo da Itália, no início de junho, quando não se classificou para a final. Pela SLS, a maranhense já conquistou o título da etapa de Miami, em maio deste ano.

Pamela Rosa também compete em Brasília (foto: Julio Detefon / CBSk)

Programação da etapa de Brasília da SLS

Sábado (12/07)

11h - 11h30: Classificatória feminina

11h45 - 11h30: Classificatória feminina

12h30 - 13h30: Final feminina do Select Series

13h45 - 14h45: Final feminina do Select Series

Domingo (13/07)

11h15 - 12h: Final feminina da etapa de Brasília da SLS

13h15 - 14h30: Final masculina da etapa de Brasília da SLS

