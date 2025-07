As fortes enchentes que atingiram a região central do Texas no feriado de 4 de julho mobilizaram uma grande ação solidária dentro da NFL. A liga anunciou que, em conjunto com o Dallas Cowboys e o Houston Texans, está destinando US$1,5 milhão para ajudar comunidades afetadas pelas inundações repentinas que atingiram principalmente o Texas Hill Country.

O transbordamento do rio Guadalupe, causado por uma tempestade, resultou em uma tragédia no Condado de Kerr, onde inclusive funcionava um acampamento de verão para meninas. Segundo a Associated Press, o número de mortos subiu para 79, e pelo menos 10 crianças ainda estão desaparecidas.

No sábado, o Houston Texans divulgou um comunicado se solidarizando com as vítimas das enchentes e confirmando uma doação de US$500 mil.

- Estamos profundamente entristecidos pelas perdas e danos enfrentados pelos nossos vizinhos no Texas Hill Country. Nos parte o coração saber que há crianças desaparecidas, e seguimos em oração para que reencontrem suas famílias. Além da nossa contribuição financeira, continuaremos apoiando os esforços de busca, resgate e reconstrução. - afirmou Cal, Hannah e Janice McNair, membros da família proprietária do time.

No domingo, foi a vez do Dallas Cowboys anunciar sua contribuição, também no valor de US$ 500 mil.

- É devastador ver o impacto dessas enchentes. Estamos ao lado do Exército da Salvação nesta resposta emergencial e queremos garantir recursos imediatos para ajudar no resgate, nos cuidados emergenciais e na recuperação a longo prazo. - afirmou a equipe.

Com as duas franquias texanas somando esforços à NFL Foundation, o total de recursos destinados à região chegou a US$1,5 milhão, reforçando o compromisso da liga com as comunidades afetadas pelas enchentes.

Essa não é a primeira vez que a NFL se une a times, junto à NFL Foundation, em prol da comunidade. As doações também aconteceram durante a pandemia de Covid-19, para auxiliar a população e reduzir os danos do vírus.

Agora, a próxima temporada da NFL se inicia no dia 4 de setembro, em um jogo entre o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys.