Um dos principais nomes de duplas do tênis brasileiro, Marcelo Demoliner vai para seu 9º ano de Rio Open. Em entrevista ao Lance!, o tenista comentou sobre o fenômeno João Fonseca, que conquistou seu primeiro ATP no domingo (16), e citou Gustavo Kuerten, considerado o maior tenista da história do Brasil.

- O João é um menino que despontou ainda mais cedo, despontou no profissional com 18 anos, e já ganhar um ATP 250 nem o Guga conseguiu isso. É um meteoro que caiu aqui na nossa terra. O moleque tem um carisma extraordinário, uma família impecável, um berço maravilhoso. Ele é um menino completo, que eu só vejo o infinito para ele.

O gaúcho de 36 anos também falou sobre a sensação do torcedor brasileiro de ter um tenista de simples para torcer, assim como foi na época de Guga. Para ele, o Brasil todo está empolgado com os recentes feitos e as recentes atuação de João Fonseca.

- A gente, como brasileiro, fica empolgado de novo de ter essa sensação como a gente teve com o Guga, de querer de novo olhar para TV, torcer, ter um ídolo, ter alguém para vibrar. Então eu acho que todo mundo está sentindo isso, mais uma vez.

Tenista profissional desde 2006, Demoliner deixou um recado ao fenômeno carioca, que tem atraído a atenção de todos os brasileiros, embora acredite que Fonseca não precise de conselhos, pois está 'no caminho certo' da profissão.

- Não sei se preciso dar conselho nenhum para ele (risos). Ele está em um caminho e com uma confiança muito legal, eu acho que é continuar fazendo o que ele está fazendo, porque está dando muito certo. Continuar com a humildade e o carisma que ele tem, que isso vai levá-lo a conquistar o que ele estiver almejando sempre.

Marcelo Demoliner no Rio Open

Ao lado do tenista brasileiro Fernando Romboli, Marcelo Demoliner entrará em quadra contra a dupla Nicolás Barrientos e Gregoire Jacq, colombiano e francês, respectivcamente. A princípio, a partida será disputada nesta terça-feira. No entanto, a organização do Rio Open ainda não confirmou a data e o horário.

Questionado sobre a preferência, Demoliner demonstrou a vontade de jogar o 'quanto mais cedo'. O tenista afirmou ser uma 'estratégia' de seu jogo para eliminar os gringos, visto que a temperatura durante a semana do evento está sendo considerada a mais alta do ano.