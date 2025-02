O Rio de Janeiro atingiu o nível de calor 4 e bateu recorde de temperatura máxima em mais de dez anos nesta segunda-feira (17), data de início da 11ª edição do Rio Open. Em contato com o Lance!, a organização do evento comentou sobre o planejamento a fim de tornar a experiência dos fãs de tênis mais agradável.

Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, revelou que o calor extremo da cidade não é uma surpresa e que, inclusive, a ideia de ter apenas ATP, ao invés de WTA também, como era nas primeiras edições, surgiu a fim de não pôr a vida do atleta e também dos torcedores em risco devido às altas temperaturas.

- O Rio Open sempre olhou com muito cuidado desde a primeira edição em relação ao calor. Não é um fator novo para a gente, não é algo que está pegando a gente de surpresa - revelou Luiz Carvalho, acrescentando:

- Nas três primeiras edições, quando ainda havia o WTA, existiam jogos diurnos, e a gente, inclusive, quando fez o movimento de virar um evento apenas ATP, foi muito nessas condições para a gente poder ter uma rodada noturna, mais tarde, para exatamente mitigar essa questão do calor.

Sobre a mudança, que ocorreu em 2017, Luiz Carvalho afirmou que recebeu o retorno positivo dos atletas, que também estão acostumados a atuar em locais quentes. Além disso, a organização do Rio Open investiu em áreas de recuperação e de bem-estar a todos os tenistas para amenizar o forte calor que costuma assolar o Rio de Janeiro durante o mês de fevereiro.

- Eles estão muito acostumados a jogar nesse tipo de temperatura, não há uma novidade ou uma exclusividade do Rio Open, na Austrália, no US Open, em vários outros locais, Buenos Aires, existem temperaturas altas, então eles estão acostumados - afirmou Luiz Carvalho.

O diretor do Rio Open disse que os jogadores gostaram da mudança e se adaptaram a isso.



- Quando a gente olha para o calor, isso é uma coisa que a gente não controla, obviamente. Mas o que a gente controla, para o bem-estar dos atletas, é uma área de recuperação, que é toda equipada com banheira de gelo, com botas de compressão e uma série de equipamentos tecnológicos para ajudar na recuperação dos atletas e evitar desgaste - concluiu.

O diretor do evento também ressaltou a importância da hidratação durante a permanência no complexo, que está localizado no Jockey Clube. Além dos tenistas, a preocupação do Rio Open é com os torcedores, que ficam expostos ao sol durante as partidas diurnas, que começam às 16h30.

Segundo Luiz Carvalho, a organização do evento ampliou as áreas cobertas e com ventilação para proporcionar uma melhor qualidade ao público. O investimento em mais pontos de hidratação em todo o complexo também foi algo planejado pelo Rio Open.

- No que diz respeito ao público, a gente olha com o maior cuidado. Hoje em dia existem muito mais áreas cobertas, com ventilação. Isso é um investimento que foi feito pelo evento. Obviamente, existe essa questão agora dos bebedouros, da água gratuita para as pessoas que quiserem se hidratar, mas existem vários outros pontos pelo evento espalhados de hidratação.

Ventiladores espalhados no evento para amenizar o calor (Foto: Lance!)

- A gente vai reforçar essa mensagem de hidratação com o público, para ter certeza que as pessoas estão cuidando delas nesse momento. Acredito que a partir das cinco e meia da tarde, quando o sol já começa a se pôr, as temperaturas já ficam muito mais amenas, muito mais agradáveis.

As partidas do Rio Open estão previstas para começar às 16h30 (de Brasília), na sessão diurna. A sessão noturna, no entanto, tem previsão de começar a partir das 19h (de Brasília) após o pôr-do-sol. Mesmo com a ausência do sol, a temperatura estimada na cidade do Rio de Janeiro é de 32ºC para a semana.

Altas temperaturas no Rio Open

A semana do Rio Open será de calor excessivo com a sensação térmica acima dos 50ºC. As previsões são do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). Nesta segunda-feira, por exemplo, os termômetros marcaram cerca de 40ºC, já na terça, espera-se 43ºC. O pico deve ocorrer, entretanto, entre 12h e 15h, horário que o evento é aberto para o público.

Como se refrescar no Rio Open? Veja os pontos de hidratação

Em todo o complexo do Rio Open, há locais disponíveis para hidratação e também se refrescar. Climatizadores e ventiladores estão espalhados pelo evento, tanto na parte cobertura assim como em locais descobertos. Além disso, pontos de hidratação com água gratuita estão sendo disponibilizados no evento. Diversos galões de 50L estão sendo utilizados em bebedouros para o público.