Magic Paula receberá Troféu Adhemar Ferreira da Silva no Prêmio Brasil Olímpico
Lenda do basquete brasileiro será homenageada em reconhecimento à trajetória e à contribuição para o esporte nacional
Magic Paula será homenageada com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva na edição de 2026 do Prêmio Brasil Olímpico. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta segunda-feira (23). Campeã mundial e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, a ex-jogadora é reconhecida como um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro.
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A premiação é destinada a personalidades que construíram trajetórias marcantes no esporte nacional e que representam valores associados ao legado de Adhemar Ferreira da Silva, como ética, excelência técnica, esportividade, respeito, companheirismo e espírito coletivo.
Em declaração ao COB, Paula demonstrou emoção com o reconhecimento e destacou a importância de receber uma homenagem que leva o nome de um dos grandes ídolos do esporte brasileiro.
— Quando a gente fala de Olimpismo, este é um prêmio que leva o nome de um atleta que não só foi um superatleta, mas foi gente de boa qualidade. E ser lembrada entre tantos gênios, em tantos nomes do esporte do meu país… É algo que eu quero curtir bastante. E lembrar sempre que mereço essa homenagem. Para mim, vai ser um momento de muita alegria ser homenageada nessa noite — afirmou.
Magic Paula construiu trajetória histórica no basquete
Natural de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, Paula começou a praticar esportes ainda na infância. Sua ascensão no basquete foi precoce: aos 14 anos, recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira adulta e, aos 15, já ocupava a condição de titular.
Ao lado de Hortência e Janeth Arcain, integrou uma geração que transformou o basquete feminino brasileiro em referência internacional. Um dos momentos mais importantes dessa trajetória aconteceu em 1994, quando o Brasil conquistou o Campeonato Mundial feminino, na Austrália.
Na semifinal, a equipe brasileira protagonizou uma vitória histórica sobre os Estados Unidos por 110 a 107. Na decisão, superou a China e garantiu o primeiro título mundial do país na modalidade.
Dois anos depois, Paula voltou a fazer história nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. A Seleção Brasileira conquistou a medalha de prata, resultado que marcou uma geração e consolidou o protagonismo do país no cenário internacional.
A ex-armadora também teve a honra de carregar a bandeira brasileira na cerimônia de encerramento daquela edição dos Jogos.
Premiação reconhece grandes nomes do esporte
O Troféu Adhemar Ferreira da Silva é uma das principais homenagens concedidas pelo Comitê Olímpico do Brasil no Prêmio Brasil Olímpico. A distinção leva o nome do primeiro bicampeão olímpico brasileiro, ouro no salto triplo em Helsinque 1952 e Melbourne 1956.
Ao longo dos anos, a premiação reconheceu personalidades de diferentes modalidades, como Nelson Prudêncio, Maria Lenk, Joaquim Cruz, Éder Jofre, Hortência, Torben Grael, Gustavo Kuerten, Bernardinho, Oscar Schmidt e Daiane dos Santos.
Em 2026, Magic Paula passa a integrar essa lista de homenageados. O reconhecimento também valoriza a contribuição da geração que ajudou a abrir caminhos para o desenvolvimento do basquete feminino no Brasil.
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