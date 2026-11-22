Lucas Pinheiro Braathen não conseguiu completar a prova de slalom da etapa de Gurgl, na Áustria, disputada neste domingo (22), pela Copa do Mundo de esqui alpino. O brasileiro perdeu uma porta durante a primeira descida e acabou eliminado da competição. Apesar do resultado, o campeão olímpico do slalom gigante permanece na liderança da classificação geral, com 200 pontos, e mantém vivo o objetivo de conquistar o Globo de Cristal na temporada 2026/27.

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O brasileiro fazia uma boa apresentação, mas cometeu um erro no fim do primeiro setor. Ao passar com um dos esquis pelo lado errado de uma das portas, Lucas foi eliminado e ficou sem tempo na prova. Pelas regras do slalom, somente os atletas que completam a primeira descida avançam para a segunda, na qual os tempos são somados para definir a classificação final.

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Mesmo sem pontuar em Gurgl, Lucas conseguiu preservar a primeira colocação no ranking geral. Seu principal concorrente, o suíço Loic Meillard, precisava de um bom resultado para assumir a liderança, mas terminou apenas na 20ª posição. Com isso, permaneceu na segunda colocação, com 151 pontos, 49 a menos que o brasileiro.

Lucas Pinheiro na Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Johann GRODER / various sources / AFP)

A vitória na etapa austríaca ficou com o norueguês Timon Haugan, que completou as duas descidas em 1min42s55. Seu compatriota Eirik Hystad Solberg terminou em segundo, com 1min43s15, enquanto o suíço Tanguy Nef fechou o pódio com 1min43s43.

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Com o título em Gurgl, Haugan ganhou 29 posições no ranking geral e chegou ao terceiro lugar, com 113 pontos. Solberg aparece logo atrás, com 112, enquanto o francês Clement Noel ocupa a quinta colocação, com 104 pontos.

Lucas Pinheiro lidera duas classificações da Copa do Mundo

Além da liderança geral, Lucas Pinheiro Braathen também está na primeira posição do ranking do slalom gigante, modalidade na qual soma 100 pontos. Loic Meillard aparece em segundo, com 80, seguido pelo suíço Marco Odermatt, atual campeão geral da Copa do Mundo, com 60 pontos.

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Já no slalom, o brasileiro ocupa a terceira colocação, também com 100 pontos. A liderança passou para Timon Haugan, que chegou a 113 após vencer em Gurgl. Clement Noel está em segundo, com 104 pontos.

Próximas etapas da Copa do Mundo de esqui alpino

A próxima parada do circuito será em Cooper Mountain, nos Estados Unidos, no próximo fim de semana, com disputas de slalom gigante e Super-G.

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O calendário também prevê o Mundial de Crans-Montana, na Suíça, entre 1º e 14 de fevereiro de 2027. Já a etapa final da Copa do Mundo será realizada em Sun Valley, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 25 de março.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.