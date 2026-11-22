Rayssa Leal vai em busca do título no Japão! Na madrugada deste domingo (22), a brasileira terminou a semifinal da Copa do Mundo de skate street na liderança e disputará a decisão na madrugada desta segunda-feira (23), em Utsunomiya. No masculino, Sebastian Simonetto avançou em sexto e representará o Brasil na final.

Em um formato diferente do empregado nas quartas de final, cada atleta teve direito a três voltas de 45 segundos e a três tentativas de manobras na semi. A melhor nota da volta foi somada à melhor das manobras para chegar à pontuação final. De 16 competidores, os oito melhores garantiram seu espaço na busca pelo pódio.

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Única representante brasileira na semifinal, Rayssa Leal começou a disputa em bom ritmo e garantiu um 83.22 logo na primeira volta. Na segunda oportunidade, sofreu uma queda e não conseguiu melhorar a pontuação. Nas manobras, teve como melhor nota um 86,50, chegando à soma de 169,81 e cravando a liderança e sua vaga na final.

No masculino, Sebastian Simonetto terminou a semi no sexto lugar, com 165 pontos, e defenderá o Brasil na final. Já Filipe Mota tirou a melhor nota das manobras, mas, como havia ido mal nas voltas, terminou apenas na 14ª posição, com 146,88, ficando fora da classificação para a bateria decisiva.

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Sebastian Simonetto representa o Brasil na final masculina da Copa do Mundo de skate street (Foto: Reprodução/Instagram)

A etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street vale pontos para o ranking mundial e para a classificação às Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Confira os horários das finais da Copa do Mundo de skate street*

Segunda-feira (23/06)

00h30 - Final feminina

02h00 - Final masculina

*Horários de Brasília

➡️ Rayssa Leal está na semifinal da Copa do Mundo de skate street