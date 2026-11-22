Brasileiro de 21 anos é campeão mundial de fisiculturismo natural
Adriel Eduardo Machado, conhecido como Dudu Fit, venceu o Overall do WNBF Worlds
O Brasil conquistou destaque no cenário internacional do fisiculturismo natural. Aos 21 anos, o atleta Adriel Eduardo Machado, conhecido nas redes sociais como Dudu Fit, venceu o WNBF Worlds neste sábado (21), em Calgary, no Canadá. O brasileiro conquistou o título Overall, disputa que reúne os vencedores das diferentes categorias e define o campeão geral da competição.
Para chegar ao título mundial, Dudu Fit precisou primeiro vencer a categoria peso-pesado. Na disputa, o brasileiro superou outro representante do país, Tiago Bernardino, garantindo uma vaga na decisão geral do campeonato.
Na disputa pelo Overall, o jovem atleta voltou a se destacar e ficou à frente de Dirk Emmerich, campeão da categoria peso-leve, e Kristoffer Bangsgaard, vencedor do peso-médio. Com o resultado, Adriel foi reconhecido como o melhor atleta natural do mundo em sua divisão.
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O WNBF Worlds é organizado pela Federação Mundial de Fisiculturismo Natural e conta com um rigoroso sistema antidoping. Os participantes precisam passar por testes para comprovar que não utilizam anabolizantes ou outras substâncias proibidas, característica que diferencia a competição de outros eventos do fisiculturismo.
A conquista representa mais um marco na trajetória de Dudu Fit. O brasileiro se tornou profissional em novembro de 2025, durante o WNBF Brazil, e alcançou o título mundial pouco mais de um ano depois de obter a profissionalização.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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