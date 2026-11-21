O brasileiro Diogo Moreira passou por um susto durante a classificação para o GP de Portugal de MotoGP, realizada neste sábado (21). O piloto da LCR Honda perdeu o controle da motocicleta ao se aproximar de uma curva, foi lançado ao chão e deslizou pelo asfalto até a lateral da pista. Apesar da força do impacto, conseguiu se levantar e deixar o local caminhando. Veja o momento:

Tradução: "Uma queda violenta para Diogo Moreira. Felizmente, ele se levantou rapidamente"

O acidente aconteceu quando Moreira ocupava a primeira posição na sessão classificatória. A queda interrompeu momentaneamente sua participação, mas o brasileiro conseguiu retornar à disputa e avançar para a segunda fase da classificação.

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Mesmo após o incidente, o piloto de 22 anos garantiu a 11ª colocação no grid de largada para a prova principal. A recuperação na sessão permitiu que ele continuasse na programação do fim de semana em Portugal.

Diogo Moreira na etapa de Portugal do MotoGP (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

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Brasileiro abandona corrida sprint após problemas na moto

Apesar de conseguir completar a classificação, Diogo Moreira não teve o mesmo desfecho na corrida sprint do GP de Portugal. Durante a prova, a motocicleta apresentou problemas mecânicos, obrigando o brasileiro a abandonar a disputa.

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O fim de semana, portanto, foi marcado por dois episódios distintos para o representante da LCR Honda: a queda durante a classificação, da qual conseguiu sair andando, e o abandono na sprint por dificuldades com a moto.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.