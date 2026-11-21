Bortoleto critica desempenho da Audi em Las Vegas e chama ida ao Q2 de milagre
Brasileiro sofre com prolemas no carro neste final de semana
Gabriel Bortoleto não escondeu a insatisfação com o desempenho da Audi após a classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, realizada na madrugada deste sábado (21). Com problemas mecânicos ao longo do fim de semana, o brasileiro terminou a sessão com o 15º tempo, mas ganhou duas posições no grid e largará em 13º lugar neste domingo (22), beneficiado pelas punições de Oscar Piastri e Carlos Sainz.
Após a classificação, o piloto avaliou como um milagre sua passagem para o Q2. A sessão foi marcada por dificuldades no carro, que chegou a apresentar problemas antes mesmo de deixar os boxes. Bortoleto conseguiu entrar na pista apenas nos oito minutos finais do Q1, comprometendo sua preparação para a primeira fase da disputa.
Segundo o brasileiro, a equipe precisou realizar uma troca de câmbio após os problemas registrados no treino livre. No entanto, as dificuldades persistiram quando os mecânicos tentaram ligar o carro, obrigando a Audi a reverter o procedimento.
— Primeiro, a gente fez uma troca de câmbio do treino para a classificação por conta do problema que a gente teve. Foram ligar o carro, não ligou, tiveram que trocar de novo, reverteram e o problema persistiu. É um milagre ter passado do Q1 — disse Bortoleto ao "Sportv".
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Bortoleto critica velocidade da Audi nas retas
Além dos problemas mecânicos, o brasileiro demonstrou preocupação com o desempenho da Audi nas retas do Circuito de Las Vegas. A pista de rua tem três longos trechos de aceleração, incluindo uma reta de aproximadamente 1,9 quilômetro, característica que exige velocidade de ponta dos carros.
Na avaliação de Bortoleto, a unidade de potência da equipe alemã tem apresentado dificuldades nesse aspecto, especialmente quando comparada aos conjuntos utilizados por outras equipes do grid. O piloto classificou como "ridícula" a velocidade de reta do carro e destacou que os problemas recorrentes têm dificultado sua participação nas etapas recentes da temporada.
— A velocidade de reta que a gente tem nesse fim de semana, no meu carro e também no carro do Nico (Hulkenberg) - esse é o normal do nosso motor - mas a velocidade que eu tenho, principalmente, tem sido ridícula. Uma pena, mais um final de semana em que a gente tem problemas. Tento sempre me manter positivo, mas chega um momento em que, quando é um fim de semana atrás do outro, não é legal.
➡️ GP de Las Vegas: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
O cenário de Las Vegas aumenta a preocupação do brasileiro com a reta final da temporada. Desde o retorno da Fórmula 1 após as férias de agosto, Bortoleto conseguiu pontuar apenas no GP do México. Naquela etapa, o piloto cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, mas avançou para o oitavo lugar após punições aplicadas a outros competidores, garantindo pontos para o campeonato.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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