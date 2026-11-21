Gabriel Bortoleto não escondeu a insatisfação com o desempenho da Audi após a classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, realizada na madrugada deste sábado (21). Com problemas mecânicos ao longo do fim de semana, o brasileiro terminou a sessão com o 15º tempo, mas ganhou duas posições no grid e largará em 13º lugar neste domingo (22), beneficiado pelas punições de Oscar Piastri e Carlos Sainz.

Após a classificação, o piloto avaliou como um milagre sua passagem para o Q2. A sessão foi marcada por dificuldades no carro, que chegou a apresentar problemas antes mesmo de deixar os boxes. Bortoleto conseguiu entrar na pista apenas nos oito minutos finais do Q1, comprometendo sua preparação para a primeira fase da disputa.

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Segundo o brasileiro, a equipe precisou realizar uma troca de câmbio após os problemas registrados no treino livre. No entanto, as dificuldades persistiram quando os mecânicos tentaram ligar o carro, obrigando a Audi a reverter o procedimento.

— Primeiro, a gente fez uma troca de câmbio do treino para a classificação por conta do problema que a gente teve. Foram ligar o carro, não ligou, tiveram que trocar de novo, reverteram e o problema persistiu. É um milagre ter passado do Q1 — disse Bortoleto ao "Sportv".

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Bortoleto critica velocidade da Audi nas retas

Além dos problemas mecânicos, o brasileiro demonstrou preocupação com o desempenho da Audi nas retas do Circuito de Las Vegas. A pista de rua tem três longos trechos de aceleração, incluindo uma reta de aproximadamente 1,9 quilômetro, característica que exige velocidade de ponta dos carros.

Audi de Gabriel Bortoleto no Treino Livre 3 do GP de Las Vegas (Foto: Jim WATSON/AFP)

Na avaliação de Bortoleto, a unidade de potência da equipe alemã tem apresentado dificuldades nesse aspecto, especialmente quando comparada aos conjuntos utilizados por outras equipes do grid. O piloto classificou como "ridícula" a velocidade de reta do carro e destacou que os problemas recorrentes têm dificultado sua participação nas etapas recentes da temporada.

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— A velocidade de reta que a gente tem nesse fim de semana, no meu carro e também no carro do Nico (Hulkenberg) - esse é o normal do nosso motor - mas a velocidade que eu tenho, principalmente, tem sido ridícula. Uma pena, mais um final de semana em que a gente tem problemas. Tento sempre me manter positivo, mas chega um momento em que, quando é um fim de semana atrás do outro, não é legal.

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O cenário de Las Vegas aumenta a preocupação do brasileiro com a reta final da temporada. Desde o retorno da Fórmula 1 após as férias de agosto, Bortoleto conseguiu pontuar apenas no GP do México. Naquela etapa, o piloto cruzou a linha de chegada na 11ª colocação, mas avançou para o oitavo lugar após punições aplicadas a outros competidores, garantindo pontos para o campeonato.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.