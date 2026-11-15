O brasileiro Lucas Pinheiro tem mais uma rena para chamar de sua. Após conquistar o título da etapa de Levi, da Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste domingo (15), o campeão olímpico foi presenteado com uma rena, cumprindo a tradição da competição finlandesa.

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A primeira rena que Lucas recebeu, após o título na temporada de 2025/26, recebeu o nome de Bjorn, em homenagem ao pai do esquiador. Agora, a "irmãzinha" será chamada de Márcia, em homenagem à avó do brasileiro.

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— Ano passado, minha avó pediu que eu levasse o troféu para ela lá no Brasil, mas eu acabei esquecendo. Então, eu prometi que, quando ganhasse de novo, colocaria o nome dela na rena. Ela vai se chamar Marcia — disse Lucas, ao receber o prêmio e o presente.

Campeão olímpico no slalom nos Jogos de Milão-Cortina, em fevereiro deste ano, Lucas Pinheiro segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Esqui Alpino nesta temporada. Após vencer nas etapas de Solden e de Levi, ele volta a competir no próximo sábado (22), pela etapa de Gurgl, na Áustria.

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Lucas Pinheiro ergue os esquis ao comemorar vitória na etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT

Lucas Pinheiro é campeão em Levi

Lucas Pinheiro Braathen conquistou, neste domingo (15), a etapa de Levi, na Finlândia, da Copa do Mundo de esqui alpino, ao vencer a prova de slalom. O brasileiro abriu vantagem na primeira descida e garantiu o título com o melhor tempo combinado, assumindo a liderança do ranking da temporada.

O esquiador brasileiro iniciou a competição com uma descida rápida de 52,69 segundos, que lhe garantiu a primeira colocação provisória, com 65 centésimos de vantagem sobre o segundo colocado. Na segunda passagem, Lucas fez 55,35 segundos, somando 1min48s04 no total e assegurando o lugar mais alto do pódio. O canadense Liam Wallace ficou em segundo, seguido pelo austríaco Johannes Strolz.

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