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Lucas Pinheiro ganha rena de presente e a batiza em homenagem à avó

Brasileiro foi campeão da etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste domingo (15)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/11/2026 12:36
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Lucas Pinheiro recebe rena de presente após vitória na etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino
Lucas Pinheiro recebe a rena, batizada de Marcia, após título da Copa do Mundo de Esqui Alpino (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT

O brasileiro Lucas Pinheiro tem mais uma rena para chamar de sua. Após conquistar o título da etapa de Levi, da Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste domingo (15), o campeão olímpico foi presenteado com uma rena, cumprindo a tradição da competição finlandesa.

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A primeira rena que Lucas recebeu, após o título na temporada de 2025/26, recebeu o nome de Bjorn, em homenagem ao pai do esquiador. Agora, a "irmãzinha" será chamada de Márcia, em homenagem à avó do brasileiro.

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— Ano passado, minha avó pediu que eu levasse o troféu para ela lá no Brasil, mas eu acabei esquecendo. Então, eu prometi que, quando ganhasse de novo, colocaria o nome dela na rena. Ela vai se chamar Marcia — disse Lucas, ao receber o prêmio e o presente.

Campeão olímpico no slalom nos Jogos de Milão-Cortina, em fevereiro deste ano, Lucas Pinheiro segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Esqui Alpino nesta temporada. Após vencer nas etapas de Solden e de Levi, ele volta a competir no próximo sábado (22), pela etapa de Gurgl, na Áustria.

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Lucas Pinheiro ergue os esquis ao comemorar vitória na etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino
Lucas Pinheiro ergue os esquis ao comemorar vitória na etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT

Lucas Pinheiro é campeão em Levi

Lucas Pinheiro Braathen conquistou, neste domingo (15), a etapa de Levi, na Finlândia, da Copa do Mundo de esqui alpino, ao vencer a prova de slalom. O brasileiro abriu vantagem na primeira descida e garantiu o título com o melhor tempo combinado, assumindo a liderança do ranking da temporada.

O esquiador brasileiro iniciou a competição com uma descida rápida de 52,69 segundos, que lhe garantiu a primeira colocação provisória, com 65 centésimos de vantagem sobre o segundo colocado. Na segunda passagem, Lucas fez 55,35 segundos, somando 1min48s04 no total e assegurando o lugar mais alto do pódio. O canadense Liam Wallace ficou em segundo, seguido pelo austríaco Johannes Strolz.

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