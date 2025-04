Algoz de João Fonseca na estreia no Rio Open, em fevereiro, Alexandre Müller vive, aos 28 anos, a melhor temporada da carreira. Nesta quarta (9), no entanto, o tenista francês (39º do mundo) se despediu na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, ao cair diante do russo Daniil Medvedev (de 29 anos e 11º do planeta), por 7/6 (6), 5/7 e 6/2, numa batalha de 2h47m.



Há dois meses, no torneio no Jockey Club, o número 1 do Brasil desafiou Muller (em confronto inédito) pouco mais de 48 horas após conquistar, em Buenos Aires, seu primeiro ATP.

Nesta quarta, Medvedev e Muller travaram inúmeros rallies. Um dos mais espetaculares deles está no vídeo abaixo:



Curiosamente, nas oitavas de final, nesta quinta, o tenista da Rússia terá pela frente outro algoz do número 1 do Brasil, o australiano Alex De Minaur (10º). Em março, o então 11º do mundo bateu o brasileiro na terceira rodada em Miami.

Medvedev e De Minaur já se enfrentaram 10 vezes até hoje. E o russo ganhou sete confrontos, o mais recente no ATP Finals do ano passado, na quadra rápida, por 6/2 e 6/4. O australiano, por sua vez, superou o rival no único embate no saibro, o mesmo piso de Monte Carlo: nas oitavas de Roland Garros, também em 2024.

Em janeiro, o primeiro título do carrasco de João Fonseca

Em que pese a derrota na batalha desta quarta para Medvedev, Muller guarda ótimas lembranças de 2025. Em janeiro, em Hong Kong, conquistou o primeiro título na carreira, derrotando, na decisão, o ex-top 10 japonês Kei Nishikori (vice-campeão do US Open de 2014).

Depois do tão esperado primeiro troféu como profissional, Muller acumulou três derrotas consecutivas. Uma delas para o brasileiro Fernando Meligeni no Challenger de Rosário, na Argentina, na primeira semana de fevereiro. Duas semanas depois, o francês foi a grande surpresa do Rio Open. Carrasco de João Fonseca na estreia, o tenista da França só foi parado na final, pelo primeiro bicampeão do torneio, o argentino Sebastian Baez.