Mais jovem brasileiro campeão de ATP na história, aos 18 anos, em Buenos Aires, em fevereiro, João Fonseca tem no poderoso saque uma de suas maiores armas. Tanto que o número 1 do país e 59º do mundo é, em 2025, o sexto que mais aces fez até agora no piso do torneio argentino, o saibro (contando apenas ATP's). Vale lembrar que o primeiro Masters 1000 nessa superfície começa neste domingo (6), em Monte Carlo, e o único Grand Slam na terra batida, Roland Garros, tem início no final de maio.

Em seis partidas no saibro até aqui, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez 31 aces. Cinco desses jogos foram na campanha vitoriosa na capital portenha, e o último, na estreia no Rio Open, também em fevereiro.

Os aces de João Fonseca no saibro em 2025

Rio Open

Alexander Müller (FRA): 5 (estreia)



ATP 250 de Buenos Aires

Francisco Cerundolo: 4 (Final)

Laslo Djere (SER): 8 (semifinal)

Mariano Navone (ARG): 10 (quartas de final)

Federico Coria (ARG): 1 (oitavas de final)

Tomas Etcheverry (ARG): 3 (estreia)

Uma das curiosidades do top 10 entre os líderes em aces no saibro neste ano é que o brasileiro Gustavo Heide fez apenas três partidas e encaixou 29 saques indefensáveis, aparecendo no nono lugar. Logo atrás dele está ninguém menos do que o vice-líder do ranking, o russo Alexander Zverev.

O tenista paulistano (184º do mundo) fez 10 aces na derrota para o argentino Francisco Comesana na estreia do Rio Open, em fevereiro. Na semana seguinte, no ATP 250 de Santiago, no Chile, conseguiu mais sete no triunfo sobre o paranaense Thiago Wild e 12 na derrota para o português Jaime Faria.

Algoz de Heide no Jockey Club do Rio de Janeiro, Comesana (64º do mundo), aliás, embora não seja dos mais altos (tem 1,78cm), é o líder de aces no saibro até aqui em 2025: 57. E 16 deles foram na estreia no Rio Open, onde, então 86º do mundo, só parou na semifinal, superado pelo vice-campeão, o francês Alexander Müller (60º)..

O top 10 dos que mais fizeram aces no saibro em 2025

João Fonseca volta às quadras em Madri

Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, pelo australiano Alex De Minaur (11º), o brasileiro retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.