Principal favorito ao título do Masters 1000 de Monte Carlo, o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, foi surpreendido logo na estreia e eliminado pelo italiano Matteo Berrettini, atual 34º do ranking da ATP. O ex-top 10 venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, em 2h28min de partida.

Vice-campeão de Roland Garros e do Australian Open, Zverev vive uma fase irregular na temporada. Antes de Monte Carlo, parou nas quartas de final no Rio Open e em estreias ou oitavas nos demais torneios que disputou, como Buenos Aires, Indian Wells, Acapulco e Miami. O próprio alemão já admitiu que não deveria ter viajado para os torneios sul-americanos.

Com a eliminação precoce, Zverev perde a oportunidade de ultrapassar Jannik Sinner e alcançar o posto de número 1 do mundo pela primeira vez. Para isso, precisaria conquistar os títulos em Monte Carlo, Munique e Madri. O resultado mantém o italiano na liderança do ranking por, pelo menos, mais um mês — são 44 semanas consecutivas no topo desde junho de 2024.

Alexander Zverev na partida contra Matteo Berrettini, em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Italiano brilha com apoio da torcida

Depois de ser dominado no primeiro set, Matteo Berrettini contou com o forte apoio da torcida italiana — Monte Carlo fica próximo à fronteira com a Itália — para reagir. O italiano quebrou o saque de Zverev no terceiro set, abrindo 5 a 3, mas viu o adversário empatar em 5 a 5. Na reta final, Berrettini quebrou novamente e, mesmo sob pressão, confirmou o serviço para selar a vitória.

Este foi o sétimo confronto direto entre os dois, com a terceira vitória de Berrettini. Na próxima fase, ele enfrentará o vencedor do duelo entre o tcheco Jiri Lehecka (28º) e o compatriota Lorenzo Musetti (16º), valendo vaga nas oitavas de final.

Matteo Berrettini venceu João Fonseca na Copa Davis

No último ano, Matteo Berrettini venceu João Fonseca por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 7/6) na Copa Davis, em Bolonha. A partida entre o italiano e o brasileiro foi marcada pela superioridade do atual 34º do ranking. Fonseca tentou esboçar uma reação e venceu o quarto game, mas Matteo, com bons saques, se recuperou e precisou de 23 minutos para fechar o primeiro set em 6/1.