Mais Esportes

Lance! transmite a segunda rodada da Copa Mundo do Futsal nesta quarta; horários

Juventas, da Colômbia, e Faculdade Sogipa abrem a programação desta quarta

Goleira Lina Pérez foi um dos destaques da Juventas na vitória na estreia na Copa Mundo do Futsal (Divulgação)
imagem cameraGoleira Lina Pérez foi um dos destaques da Juventas na vitória na estreia na Copa Mundo do Futsal (Divulgação)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A promessa é de muitos gols e emoção nesta quarta-feira (27), na segunda rodada da Copa Mundo do Futsal Feminina, em Cascavel, no Paraná. E, mais uma vez, a programação começa com uma partida da Juventas, da Colômbia, que, na estreia, venceu o Pinocho, da Argentina, com gol da brasileira Fran. A adversária da vez é a Faculdade Sogipa, que busca a reabilitação após ser goleada (10 a 0) pelo tricampeão Stein Cascavel. Todos os jogos do torneio têm transmissão do YouTube do Lance!.

Além da brasileira, de 38 anos, a goleira Lina Pérez, com ótimas defesas, foi fundamental na vitória da Juventas por 1 a 0, na estreia.

Ao final da partida, Fran levou o troféu de destaque. E comemorou:

- Primeiramente, agradecer à equipe da Juventas, por nos abraçar e deixar fazer parte deste evento tão grandioso. E muita gratidão a Deus por me deixar jogar de igual para igual com essas meninas tão novas que estão chegando.

E qual foi a principal tática para a vitória?

- Foi a gente ter se reunido, às 21h do domingo, e mostrar que temos um único objetivo, que é levar a Juventas ao posto mais alto da competição. Vamos lutar, sabemos que temos grandes desafios, profissionais que só vivem de bola, mas a gente veio com muita humildade. E trabalho e dedicação não vão faltar para nós - garantiu.

Brasileira Fran foi a melhor da abertura da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)
Brasileira Fran foi a melhor da abertura da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)


Ao todo, oito equipes de quatro países que estão nas primeiras posições do ranking mundial feminino da Fifa disputam o torneio paranaense: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia.


Os dois primeiros times de cada chave avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira, dia 29. A final será realizada no sábado (30).

Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminina, após a primeira rodada

Copa Mundo do Futsal Feminina após a primeira rodada (Reprodução)
Copa Mundo do Futsal Feminina após a primeira rodada (Reprodução)

Pinocho (de branco) e Juventas em ação na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)
Pinocho (de branco) e Juventas em ação na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

