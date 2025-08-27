Lance! transmite a segunda rodada da Copa Mundo do Futsal nesta quarta; horários
Juventas, da Colômbia, e Faculdade Sogipa abrem a programação desta quarta
A promessa é de muitos gols e emoção nesta quarta-feira (27), na segunda rodada da Copa Mundo do Futsal Feminina, em Cascavel, no Paraná. E, mais uma vez, a programação começa com uma partida da Juventas, da Colômbia, que, na estreia, venceu o Pinocho, da Argentina, com gol da brasileira Fran. A adversária da vez é a Faculdade Sogipa, que busca a reabilitação após ser goleada (10 a 0) pelo tricampeão Stein Cascavel. Todos os jogos do torneio têm transmissão do YouTube do Lance!.
Além da brasileira, de 38 anos, a goleira Lina Pérez, com ótimas defesas, foi fundamental na vitória da Juventas por 1 a 0, na estreia.
Ao final da partida, Fran levou o troféu de destaque. E comemorou:
- Primeiramente, agradecer à equipe da Juventas, por nos abraçar e deixar fazer parte deste evento tão grandioso. E muita gratidão a Deus por me deixar jogar de igual para igual com essas meninas tão novas que estão chegando.
E qual foi a principal tática para a vitória?
- Foi a gente ter se reunido, às 21h do domingo, e mostrar que temos um único objetivo, que é levar a Juventas ao posto mais alto da competição. Vamos lutar, sabemos que temos grandes desafios, profissionais que só vivem de bola, mas a gente veio com muita humildade. E trabalho e dedicação não vão faltar para nós - garantiu.
Ao todo, oito equipes de quatro países que estão nas primeiras posições do ranking mundial feminino da Fifa disputam o torneio paranaense: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia.
Os dois primeiros times de cada chave avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira, dia 29. A final será realizada no sábado (30).
Abaixo, a classificação da Copa Mundo do Futsal Feminina, após a primeira rodada
