Radar Olímpico: Brasil tem semana de glória nas areias e no tatame

O Radar Olímpico desta semana está agitado de boas vibrações para o Brasil! Nas areias, Carol e Rebecca conquistaram a medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, disputado na Austrália. Já no tatame, Henrique Marques brilhou e conquistou o Grand Prix Challenger de Bangkok, na Tailândia. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Vôlei de Praia: Carol/Rebecca levam o bronze no Mundial

O Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Adelaide, na Austrália, teve fim no último domingo (23). O Brasil subiu ao pódio com Carol e Rebecca. A dupla, vice-líder do ranking, conquistou o bronze ao superar Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, em um duelo 100% brasileiro. O confronto terminou em 2 sets a 1, nas parciais 21/18 e 22/20.

O Brasil teve mais três duplas no feminino. No masculino, foram três no total. Duda e Ana Patrícia desistiram da competição momentos antes do jogo das oitavas de final. Em pronunciamento nas redes sociais ao fim da Copa do Mundo, Duda revelou questões de saúde mental e anunciou uma pausa na carreira.

continua após a publicidade

Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Taekwondo: Henrique Marques é ouro!

Na última segunda-feira (24), Henrique Marques foi medalha de ouro na categoria até 80kg no Grand Prix Challenge de Bangkok, na Tailândia. O título veio após vitória por 1 a 0 na decisão contra o sul-coreano Geon-Woo Seo.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Henrique representa o Brasil no topo do ranking mundial do taekwondo. Na temporada, o atleta também garantiu resultados expressivos no cenário mundial. Medalhista de bronze no Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul, ele fez história no Mundial de Taekwondo, na China, ao conquistar a medalha de ouro, tornando-se o primeiro homem do país a ser campeão mundial.

continua após a publicidade

Mundial de Handebol

O Brasil estreou com a "mão direita" no Mundial de Handebol, disputado em Stuttgart, na Alemanha. Pelo Grupo G, a equipe venceu a Seleção de Cuba, por 41 a 20, na tarde desta quinta-feira (27).

Com uma equipe jovem, as brasileiras vão em busca de superar os resultados nos últimos anos. A melhor colocação foi um sexto lugar em 2021. Na edição de 2023, mesmo com nomes importantes como Babi e Ana Paula, a equipe fechou a participação na nona posição.

A Seleção Brasileira volta à quadra neste sábado (29) contra a República Tcheca, às 14h (de Brasília). O último jogo da fase de grupos é contra a Suécia, na próxima segunda-feira (1), às 16h30.

Brasil vence Cuba na estreia do Mundial de Handebol 2025 (Foto: Thomas Kienzle/ AFP)

Vem muito skate por aí!

A Copa do Mundo de Skate Street teve início na última terça-feira (25) e vai até domingo (30), na cidade de Kitakyushu, no Japão. O Brasil tem dez representantes na disputa, somando as categorias masculina e feminina. Entre os nomes confirmados, não aparece a fenômeno Rayssa Leal. A atleta, que recentemente se formou no ensino médio, abriu mão da competição para focar na reta final da vida escolar.

Rayssa volta à pista no dia 6 de dezembro. A brasileira disputa contra grandes nomes do skate internacional o título do Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.