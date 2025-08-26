Lance! transmite a Copa Mundo do Futsal Feminina; acompanhe

Começa, nesta terça-feira (26), aquele que é considerado um Mundial de Clubes de futsal feminino. Em Cascavel, no Paraná, a Copa Mundo do Futsal Feminina tem início com o duelo entre Juventas, da Colômbia, e Pinocho, da Argentina, medindo forças às 16h (de Brasília), no Ginásio da Neva, com transmissão do YouTube do Lance!.

No primeiro tempo da partida de abertura, as principais chances de gols foram das atletas do time argentino, mas a goleira Lina Pérez apareceu muito bem.

Mas quem abriu o placar foi a experiente brasileira Franciele da Silva, da Juventas, de 38 anos, da Juventas, aos seis minutos da etapa final, ao acertar um chute de primeira, de fora da área. Por myuito pouco o time argetino não empatou três minutos depois, mas a camisa 1 da equipe colombiana voltou a aparecer bem.



Ao todo, oito equipes de quatro países que estão nas primeiras posições do ranking mundial feminino da Fifa disputam o torneio paranaense: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia. Tricampeão da Copa Mundo, o anfitrião Stein Cascavel é o principal favorito a um novo título.

Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira, dia 29. A final será realizada no sábado (30).

Pinocho, por sua vez, tem uma história consolidada e venceu a seletiva nacional argentina. assegurando a vaga na Copa. Já La Perla e Juventas são os dois elencos que vão representar a Colômbia, enquanto NY Ecuador corre por fora no torneio.

Pinocho (de branco) e Juventasem ação na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina (Divulgação)

Copa Mundo do Futsal começou em 2019

A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

Tabela de jogos:

1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):

16h – Juventas x Pinocho

18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa



2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):

14h – Juventas x Faculdade Sogipa

16h – La Perla Futsal x Normanochka

18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Pinocho



3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):

14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal

16h – Pinocho x Faculdade Sogipa

18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA

20h – Stein Cascavel x Juventas.

