Jornalista aponta diferença entre torcidas de Flamengo e Palmeiras: 'Cultural'

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na final da Libertadores de América no próximo sábado (29). Para a decisão importante, torcedores dos dois times prepararam festas para o embarque das equipes. O jornalista Bruno Vicari, da ESPN, destacou uma diferença entre as duas torcidas.

- Isso é cultural do carioca. O AeroFla foi fantástico. Isso dificilmente vai acontecer em São Paulo. Primeiro, não tem discussão de que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Mas também tem o fato de que é um torcedor mais festivo, mais entusiasmado - começou o jornalista.

- Dificilmente você vai ver a cidade de São Paulo parar para isso. Você não ia ver a torcida do Palmeiras parando São Paulo numa segunda-feira de manhã. O ritmo da cidade é outro. Existe essa diferença cultural entre as cidades - completou Bruno Vicari sobre as torcidas de Flamengo e Palmeiras.

Além da Libertadores, os dois gigantes do futebol nacional estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras disparou nos últimos anos graças a esses embates históricos.

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

