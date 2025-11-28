'Nova era' do UFC anuncia primeiras lutas de 2026 com brasileiros

O UFC publicou na última quinta-feira (27) o primeiro card da "nova era" da liga. A surpresa fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, no dia 24 de janeiro, pelo cinturão do peso-galo, no UFC 324, em Las Vegas.

A partir de 2026, o UFC será transmitido por uma nova emissora dos Estados Unidos e acaba com o modelo pay per view, onde o fã precisava pagar por cada evento que assistisse.

Amanda Nunes é a única mulher na história a conquistar cinturões simultâneos em duas categorias diferentes do UFC e possui um cartel de 23 vitórias e cinco derrotas. A última vez que lutou no octógono foi em junho de 2023, quando defendeu o cinturão da categoria peso-galo contra Irene Aldana.

Além da brasileira, outros representantes do país entram no octógono no UFC 324: Deiveson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov e Jean Silva enfrenta Arnold Allen.

Amanda Nunes aquece volta para o UFC (Foto: Divulgação)

Card completo do UFC 324

Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado Arnold Allen x Jean Silva – peso pena Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

Ilia Topuria anuncia pausa

O atual campeão dos leves Ilia Topuria anunciou, na última quinta-feira (27), uma pausa na carreira para resolver problemas pessoais no primeiro trimestre de 2026. Com isso, Paddy Pimblett e Justin Gaethje vão se enfrentar pelo cinturão interino da categoria.

