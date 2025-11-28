menu hamburguer
Lutas

'Nova era' do UFC anuncia primeiras lutas de 2026 com brasileiros

O anuncio marca o retorno de Amanda Nunes ao octódono

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 28/11/2025
08:56
Amanda Nunes aquece volta para o UFC (Foto: Divulgação)
Amanda Nunes aquece volta para o UFC (Foto: Divulgação)
O UFC publicou na última quinta-feira (27) o primeiro card da "nova era" da liga. A surpresa fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, no dia 24 de janeiro, pelo cinturão do peso-galo, no UFC 324, em Las Vegas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partir de 2026, o UFC será transmitido por uma nova emissora dos Estados Unidos e acaba com o modelo pay per view, onde o fã precisava pagar por cada evento que assistisse.

Amanda Nunes é a única mulher na história a conquistar cinturões simultâneos em duas categorias diferentes do UFC e possui um cartel de 23 vitórias e cinco derrotas. A última vez que lutou no octógono foi em junho de 2023, quando defendeu o cinturão da categoria peso-galo contra Irene Aldana.

Além da brasileira, outros representantes do país entram no octógono no UFC 324: Deiveson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov e Jean Silva enfrenta Arnold Allen.

➡️Presidente do UFC fará anúncio durante rodada de Ação de Graças da NFL

Amanda Nunes aquece volta para o UFC (Foto: Divulgação)

Card completo do UFC 324

➡️ Alex Poatan e Carlos Prates são confirmados em evento do UFC no Brasil

  1. Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves
  2. Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino
  3. Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo
  4. Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado
  5. Arnold Allen x Jean Silva – peso pena
  6. Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino
  7. Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo
  8. Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

Ilia Topuria anuncia pausa

O atual campeão dos leves Ilia Topuria anunciou, na última quinta-feira (27), uma pausa na carreira para resolver problemas pessoais no primeiro trimestre de 2026. Com isso, Paddy Pimblett e Justin Gaethje vão se enfrentar pelo cinturão interino da categoria.

