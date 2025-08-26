Qual o time brasileiro que busca o tetra da Copa Mundo do Futsal Feminina?

Com a participação de oito times de quatro países, começa nesta terça-feira (26), em Cascavel, no Paraná, a quarta edição da Copa Mundo do Futsal Feminina. Os dois primeiros jogos do torneio contam com a transmissão do Youtube do Lance!: Juventas, da Colômbia, x Pinocho, da Argentina, às 14h (de Brasília) e La Perla, da Colômbia, x NY Ecuador, dos EUA, às 16h.

Tricampeão e favorito, mais uma vez, o Stein Cascavel inicia a campanha no clássico brasileiro contra a Faculdade Sogipa, às 20h desta terça-feira. Em 2024, o título veio com goleada sobre o Taboão Magnus por 6 a 1 na final, com gols de Jaque Nunes (3), Camilinha, Michi e Flávia Alonso. No vídeo abaixo, os gols e a festa por mais um troféu:



Dessa vez, Stein e Sogipa estão no Grupo A, assim como Juventas e Pinocho. Já o Grupo B conta com Normanochka (RUS), Clube Padre Carlos Mugica (ARG), La Perla Futsal (COL) e NY Ecuador/EUA (EUA).

Os dois primeiros times de cada chave avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira, dia 29. A final será realizada no sábado (30).

A primeira edição feminina aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

Tabela de jogos:

1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):

14h – Juventas x Pinocho

16h – La Perla Futsal x NY Ecuador/EUA

18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa



2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):

14h – Juventas x Faculdade Sogipa

16h – La Perla Futsal x Normanochka

18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Pinocho



3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):

14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal

16h – Pinocho x Faculdade Sogipa

18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA

20h – Stein Cascavel x Juventas.

As argentinas do Padre Mugica e Pinocho em treino no Paraná (Reprodução)

