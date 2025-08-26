menu hamburguer
Lance! transmite terceiro jogo da Copa Mundo do Futsal; acompanhe

Torneio acontece no Paraná

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 26/08/2025
20:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! transmite, a partir das 20h, a partida entre Stein Cascavel e Faculdade Sogipa pela Copa Mundo do Futsal feminino. O jogo é o terceiro do dia da competição e pode ser acompanhado através do Youtube do Lance! e no destaque acima. Mais cedo, o campeonato contou com uma goleada de 14 gols.
🟢 ATUALIZAÇÃO: Cascavel 2 x 0 Sogipa
1º TEMPO
7' - Jaqueline Nunes (Cascavel)
1' - Jaqueline Nunes (Cascavel)

Como está sendo a partida?

Ainda não iniciada.

Copa Mundo do Futsal começou em 2019

A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

Tabela de jogos:
1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):
16h – Juventas 1 x 0 Pinocho
18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica
20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa

2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):
14h – Juventas x Faculdade Sogipa
16h – La Perla Futsal x Normanochka
18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica
20h – Stein Cascavel x Pinocho

3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):
14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal
16h – Pinocho x Faculdade Sogipa
18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA
20h – Stein Cascavel x Juventas.

