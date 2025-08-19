Em jogo eletrizante Sport vence Paraná pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

O Sport conquistou uma vitória fundamental nesta terça-feira, ao bater o Paraná Clube por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. O resultado mantém o Leão vivo na competição, enquanto o Tricolor já garantiu classificação, mas busca melhorar sua posição na tabela. O confronto teve transmissão ao vivo pelo canal do LANCE! no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Paraná e Sport pelo Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Isaque Augusto)

Como chegaram Paraná Clube e Sport para a partida

Na tabela, o Paraná ocupava a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs, somando 14 pontos em oito jogos, com campanha de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe do Sul vinha de resultados importantes e apostava na força como mandante para consolidar sua vaga entre os primeiros colocados.

Já o Sport vivia situação bem mais delicada. O Leão estava apenas na 9ª posição, com 6 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G-8 e manter vivas as chances de avançar. Com apenas uma vitória em oito rodadas, o time pernambucano chegou pressionado.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Paraná Clube x Sport pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

O jogo começou bastante disputado, com boas chances para ambos os lados. Com o passar do tempo, quem passou a criar mais oportunidades foi o Paraná, mas sempre parando em Alisson, goleiro do time nordestino. Apesar da pressão, quem abriu o placar foi o Sport, com Tales, após bom passe de Lucas. Atrás no marcador, o Paraná seguiu pressionando, mas continuou esbarrando no goleiro. O Sport, por sua vez, aproveitava bem os contra-ataques cedidos pela equipe paranaense.

Na volta para o segundo tempo, o Paraná conseguiu o empate aos 6 minutos, com Chamon, que completou boa jogada de Bruninho. O Sport, pressionado pelo resultado, passou a jogar com goleiro-linha e retomou a vantagem no placar após a quinta falta do Paraná, convertida em tiro livre por Erick.

continua após a publicidade

Alisson voltou a brilhar na etapa final, garantindo o time pernambucano na briga até o fim. Atrás no placar, o Paraná também arriscou com goleiro-linha, mas parou novamente nas defesas do camisa 1. Faltando apenas dois segundos para o apito final, após vacilo do fixo Vinícius, Pedro marcou o terceiro e confirmou a vitória rubro-negra.

Com o resultado, o Sport segue vivo no campeonato e, na última rodada, enfrenta o lanterna da competição. O Paraná, por sua vez, já classificado, busca melhorar sua colocação na tabela para chegar mais forte na fase decisiva.