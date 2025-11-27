Gabriel Bortoleto responde críticas por abandono triplo na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto respondeu às críticas que vem sofrendo por conta dos três abandonos seguidos na Fórmula 1 (F1). O piloto bateu na sprint e corrida principal do GP Brasil, em Interlagos, e mais uma vez no GP de Las Vegas. A última batida acarretou uma punição de cinco posições na corrida principal do Catar, próxima etapa.

continua após a publicidade

➡️ Atraso de voo prejudica chegada de Bortoleto no GP do Catar de F1

— Quando você está tendo boas corridas e classificações, ninguém fala do jeito que você está pilotando ou nada. Aí você tem um ou dois finais de semana um pouco complicados, como foram os últimos dois, já começa o papo, se vai mudar o jeito de pilotar, isso ou aquilo, eu acho totalmente errado essa mentalidade — disse Gabriel Bortoleto, em tom irônico, à Band.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

— Cometi um erro que me custou e eu estou pagando preço por isso. Mas erros acontecem e fazem a gente aprender também. Acho que ninguém esperava que, na minha temporada de estreia, eu fosse acertar cada passo. Eu vou continuar fazendo o que fiz a temporada toda. É lógico que quero terminar as corridas, faz duas corridas que eu não acabo, então a intenção é completar as provas — finalizou.

continua após a publicidade

➡️ GP do Qatar de F1: horário e onde assistir classificação sprint nesta sexta

Gabriel Bortoleto chega ao GP do Catar de Fórmula 1 (F1) com uma punição de cinco posições para cumprir. Ainda assim, o piloto tem esperança na pista, que já é conhecida por ele por conta da Fórmula 2. O brasileiro acredita nas duas oportunidades que tem na etapa: a corrida sprint e a principal.

— Tive algumas corridas desafiadoras no Brasil e em Vegas, então estou ansioso pela chance de recomeçar e retomar o ritmo para as duas etapas restantes da temporada. Teremos duas oportunidades para ir bem, na sprint e na corrida principal, então cabe a nós aproveitá-las ao máximo — disse gabriel Bortoleto à Sauber.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real