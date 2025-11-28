menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mesmo desfalcado, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete

O Brasil está no grupo C, com Chile, Colômbia e Venezuela

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 28/11/2025
09:38
Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)
imagem cameraBrasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo sem seus principais jogadores à disposição, a Seleção Brasileira de Basquete venceu o Chile por 82 a 66 na última quinta-feira (27), em Valdivia, no Chile. A partida foi válida pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo de volta acontece neste domingo (30), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os melhores jogadores da partida foram Georginho, Léo Meindl e Lucas Dias. Alexey e Caio Pacheco também foram essenciais na armação de jogadas, e os jovens Mathias (de 17 anos) e Pedro Pastre (de 18) entraram bem, vindo do banco de reservas.

Entre os desfalques notáveis da equipe estavam:

  1. Yago e Márcio: Não foram liberados pelos respectivos clubes da Euroliga.
  2. Gui Santos: Não foi liberado pelo Warriors da NBA.
  3. Bruno Caboclo: Segue em recuperação de cirurgia na coluna.
  4. Vitor Benite, Tim Soares e Didi: Foram poupados devido à intensa carga de jogos.
Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)
Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)

Resumo do jogo

O Brasil começou nervoso, errando lances fáceis e demonstrando ansiedade no primeiro quarto. No entanto, encontrou seu ritmo e começou a ser agressivo na defesa, chegando a ficar cinco minutos sem sofrer pontos e abrindo sete de vantagem (17 a 10).

continua após a publicidade

O cenário mudou no segundo quarto, quando o Chile reagiu com uma enxurrada de arremessos de três, explorando a desorganização brasileira. A vantagem do primeiro quarto quase desapareceu, mas uma cesta de três de Alexey nos segundos finais garantiu que o placar parcial do intervalo em 38 a 34.

O Brasil retornou à quadra para o terceiro quarto ditando o ritmo no ataque, com Lucas Dias e Georginho, a equipe chegou a abrir a maior vantagem da partida (14 pontos). Embora os chilenos tenham conseguido reduzir a distância nos segundos finais (63 a 52), os brasileiros mantiveram a consistência no último e decisivo quarto, controlando a partida até o fim e selando a vitória com o placar final de 82 a 66.

continua após a publicidade

Escalação inicial do Brasil

Técnico: Alexsandar Petrovicini

  • Alexey Borges (4)
  • Georginho de Paula (32)
  • Léo Meindl (14)
  • Lucas Dias (9)
  • Mathias Alessanco (17)

Reservas

  • Gui Deodato
  • Brunão Cardoso
  • Wini Braga
  • Caio Pacheco
  • Pedro Pastre
  • Fernandes

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias