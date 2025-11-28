Mesmo desfalcado, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete
O Brasil está no grupo C, com Chile, Colômbia e Venezuela
Mesmo sem seus principais jogadores à disposição, a Seleção Brasileira de Basquete venceu o Chile por 82 a 66 na última quinta-feira (27), em Valdivia, no Chile. A partida foi válida pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo de volta acontece neste domingo (30), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
Os melhores jogadores da partida foram Georginho, Léo Meindl e Lucas Dias. Alexey e Caio Pacheco também foram essenciais na armação de jogadas, e os jovens Mathias (de 17 anos) e Pedro Pastre (de 18) entraram bem, vindo do banco de reservas.
Entre os desfalques notáveis da equipe estavam:
- Yago e Márcio: Não foram liberados pelos respectivos clubes da Euroliga.
- Gui Santos: Não foi liberado pelo Warriors da NBA.
- Bruno Caboclo: Segue em recuperação de cirurgia na coluna.
- Vitor Benite, Tim Soares e Didi: Foram poupados devido à intensa carga de jogos.
Resumo do jogo
O Brasil começou nervoso, errando lances fáceis e demonstrando ansiedade no primeiro quarto. No entanto, encontrou seu ritmo e começou a ser agressivo na defesa, chegando a ficar cinco minutos sem sofrer pontos e abrindo sete de vantagem (17 a 10).
O cenário mudou no segundo quarto, quando o Chile reagiu com uma enxurrada de arremessos de três, explorando a desorganização brasileira. A vantagem do primeiro quarto quase desapareceu, mas uma cesta de três de Alexey nos segundos finais garantiu que o placar parcial do intervalo em 38 a 34.
O Brasil retornou à quadra para o terceiro quarto ditando o ritmo no ataque, com Lucas Dias e Georginho, a equipe chegou a abrir a maior vantagem da partida (14 pontos). Embora os chilenos tenham conseguido reduzir a distância nos segundos finais (63 a 52), os brasileiros mantiveram a consistência no último e decisivo quarto, controlando a partida até o fim e selando a vitória com o placar final de 82 a 66.
Escalação inicial do Brasil
Técnico: Alexsandar Petrovicini
- Alexey Borges (4)
- Georginho de Paula (32)
- Léo Meindl (14)
- Lucas Dias (9)
- Mathias Alessanco (17)
Reservas
- Gui Deodato
- Brunão Cardoso
- Wini Braga
- Caio Pacheco
- Pedro Pastre
- Fernandes
