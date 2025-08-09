O confronto entre Vasco e Chapecoense, pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2025, foi transmitido pelo Lance! com imagens no YouTube. O duelo, realizado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, terminou em empate por 3 a 3, e foi cheio de emoções.

Um dos destaques da partida foi o pivô cruz-maltino David Reis. Apesar de não ter balançado as redes - Caio Carriço, Delduque e Raul Rocha marcaram - o camisa 27 foi elogiado pelos comentaristas Pedro Brandão e Fábio Luiz, que compuseram a bancada da transmissão junto ao narrador Lucas Borges.

Ao analisar a atuação do pivô, Fábio, que já treinou o profissional e o sub-20 do Vasco nas quadras, destacou sua imponência no último setor da quadra e apontou para a possibilidade de saída do atleta, inclusive, para o exterior.

- David Reis é um cara muito forte mesmo, um cara que tem uma referência muito boa no pivô. Me arrisco até a dizer que ele vai ser assediado por muitos clubes brasileiros que jogam a Liga, ou até mesmo de fora do Brasil, porque tem muita qualidade - declarou.

Pedro, por sua vez, jogou os holofotes para uma possível convocação de David Reis para a Seleção Brasileira da modalidade, além de chances no futebol de campo. Vale indicar que o futsal do Vasco chegou a revelar craques que, posteriormente, migraram para a extensão maior do gramado, como Philippe Coutinho, Edmundo, Felipe e Pedrinho.

- Às vezes, é um jogador que pode pintar futuramente em um chamado à Seleção Brasileira, observado, indo a um clube com mais investimentos, já que o Vasco, que está recuperando suas glórias no futsal, ainda não está no investimento que precisa, e com certeza é difícil manter um jogador tão promissor. Tenho certeza de que tem vascaíno olhando esse David Reis que gira, protege e bate pro gol, falando "será que não tem uma vaguinha do lado do Vegetti? Será que se o Coutinho pingar uma bola para ele, ele não prende, gira, bate, ajuda o Vasco no futebol de campo?" - disse o jornalista.

David Reis em ação pelo futsal do Vasco (Foto: Reprodução)

👀 O que vem por aí para o Vasco no futsal?

Apesar de passar em branco, David segue como artilheiro do Vasco no Brasileirão, tendo anotado seis gols na campanha. O Cruz-Maltino está perto de garantir a classificação ao mata-mata e tem mais dois jogos para alcançar o objetivo: primeiro, os comandados de Jonhny Alves visitam o São João do Jaguaribe no Ceará, no dia 22; oito dias depois, duelam com o Juventude novamente em Teresópolis.