Futsal: Vasco visita o São João pelo Brasileiro, e Lance! transmite ao vivo

Depois do empate (em 3 a 3) com a Chapecoense, na última rodada, o Vasco volta à quadra nesta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Em duelo de classificados e de campeões estaduais, o time carioca, sexto, com 10 pontos, visita, no Ceará, o São João do Jaguaribe, sétimo, com nove. A partida começou às 18h40 (de Brasília), no Ginásio Júlio Irineu Costa, com transmissão do YouTube do Lance!. O capitão Marquinhos abriu o placar para o Vasco, aos seis minutos do primeiro tempo, e Marcelo Russas empatou a quatro minutos do fim da parcial inicial. 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo.

O goleiro Gabriel Delduque, com boas intevenções, foi um dos destaques do Vasco na etapa inicial. A equipe de São Januário teve chance de ampliar o placar com Cladinho em contra-ataque, mas o chute saiu por cima. Mas a pressão era do São João, que empatou com Marcelo Russas, após cobrança de escanteio pela esquerda do ataque.

São João do Jaguaribe x Vasco - Campeonato Brasileiro de Futsal

Em entrevista ao Lance!, o técnico do Vasco, Jonhny Alves, vê como regular a campanha da equipe até aqui:



- Já atingimos o mesmo número de vitórias do ano passado (3), a classificação e ainda nos restam 2 jogos. Mas poderíamos ter tido um desempenho melhor - acredita o treinador.

Técnico vascaíno elogia qualidade do rival

Campeão carioca em junho, com o triunfo sobre o Corrêas, em São Januário, o comandante do time Cruzmaltino espera um jogo difícil nesta sexta:

- Sabemos da qualidade do São João. É o atual campeão cearense, vai jogar em casa, nunca é uma tarefa fácil. Mas, como sempre, vamos buscar vencer - adianta Jonhny.



E quais são os maiores desafios para a partida contra o São João do Jaguaribe?



- Acho que são dois. Enfrentar uma equipe com jogadores muito experientes e a viagem, que geralmente pesa um pouco. Mas continuamos com nossa ambição de sempre: pontuar e continuar crescendo - finalizou Jonhny Alves.

Treinador do São João espera casa cheia

Treinador do São João, Flavinho disse, ao Lance!, que está confiante para a partida desta sexta:



- Jogo importante. O Vasco aqui é o primeiro time grande de camisa de futebol que vem aqui. O Vasco está na nossa frente e temos a oportunidade de subir na classificação. É um jogo importante por esse motivo. Ainda podemos sonhar em ficar entre os quatro, e a vitória hoje é fundamental.



O comandante do time cerarense aposta na força dos torcedores:



- A nossa torcida é muito fiel e espero que ela possa nos empurrar para o resultado e fazer um grande jogo.

Joalisson, um dos atletas do São João, também exalta a partida desta sexta:



- É um jogo de suma importância, uma vitória pode nos deixar perto do g-4 e decidir em casa é muito importante. Temos que buscar os três pontos do início até o final.

O camisa 11 da equipe cearense também acredita em um ginásio lotado para o jogo com o Vasco:

- Com certeza vai dar casa cheia. A gente vem de uma batida de muitos jogos, alguns atletas bem desgastados, mas os que estiverem em quadra, certamente, vão dar o melhor.

Joalison, um dos jogadores do São João do Jaguaribe (Divulgação)

Enquanto o Vasco vem de empate (3 a 3) com a Chapecoense, o São João do Jaguaribe goleou (4 a 0) o São Miguelna última rodada. Tal como o rival, o time cearense também está classificado às oitavas de final.

A classificação do Grupo A, onde estão Vasco e São João do Jaguaribe

