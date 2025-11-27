Como Palmeiras trabalha trio de lesionados para final com o Flamengo

O Palmeiras chegou a Lima com elenco completo, inclusive com as presenças de Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho. O trio, embora ainda sob cuidados do departamento médico, integra o grupo antes da principal partida do clube na temporada.

Entre eles, Weverton é o único que mantém expectativas de compor o banco de reservas diante do Flamengo. Afastado ainda eu outubro com uma fissura na mão, o goleiro já realiza trabalhos com bola, apesar de restrições e será reavaliado nos treinamentos da equipe no Peru.

Mesmo em caso de recuperação do camisa 21, Carlos Miguel seguirá como goleiro titular do Palmeiras para a final. Contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, o jogador surgiu como uma oportunidade de mercado e seria preparado para assumir, a médio prazo, a meta alviverde, hoje ocupada por dois nomes com mais de 35 anos.

Paulinho e Lucas Evangelista, por sua vez, estão descartados da decisão. Ambos seguem em processo de recuperação após realizaram cirurgias neste segundo semestre e são aguardados no gramado apenas em 2026.

- O Paulinho está num processo de evolução muito bom. Acredito que será um atleta que muito ajudará o Palmeiras na temporada 2026, e não na temporada 2025. Nós não mudaremos em nada a programação que foi traçada - afirmou Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista recente.

Herói do Palmeiras no Mundial de Clubes, Paulinho chegou à Academia de Futebol lesionado e realizou um trabalho individualizado para ficar à disposição na competição, mesmo com minutagem reduzida. O esforço trouxe resultado, e o atacante deixou os Estados Unidos com dois gols, incluindo o que garantiu a classificação às quartas de final.

Já Lucas Evangelista chegou para compor o banco de reservas e servir como opção no meio de campo, mas tornou-se titular após a saída de Richard Ríos para o Benfica. Em pouco tempo, alternou funções no setor, atuando mais recuado ou aproximado do ataque. Somou 33 partidas, cinco delas como titular na Libertadores, com dois gols e três assistências antes de romper o tendão posterior da coxa direita.

Mesmo lesionados, Paulinho acompanhou o restante da delegação do Palmeiras para a decisão contra o Flamengo pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Elenco do Palmeiras para a decisão da Libertadores