Vasco e Chapecoense empataram por 3 x 3 em partida válida pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Lance! transmitiu com imagens. Assista aos melhores momentos:

Como chegam Vasco e Chapecoense

Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Vasco está perto da classificação ao mata-mata. O time conta com um dos artilheiros da competição, David, o Cruz-maltino precisa de um empate para se garantir na próxima fase. Com entradas gratuitas para o duelo no Ginásio Pedrão, a equipe conta com o apoio da torcida vascaína em busca do resultado positivo.

Do outro lado, a Chapecoense, com uma partida a mais, já se garantiu na fase final, com 15 pontos — quatro vitórias e três empates — e uma das melhores campanhas da primeira parte da competição. Com o brilho de Dudi, os catarinenses buscam frustrar a classificação antecipada dos vascaínos e assumir a liderança do Grupo A.

Artilheiro x Paredão

O jogo colocará cara a cara o atacante David, do Vasco, e o goleiro Rennan, da Chapecoense, dois dos destaques do Brasileiro de Futsal. O jogador do Vasco já marcou seis gols na competição e é uma das apostas do lado carioca. O paredão da Chape, por outro lado, ostenta a marca de melhor defesa da competição, com apenas 10 gols sofridos. Saiba mais na reportagem de João Pedro Lima.

David e Rennan com as camisas de Vasco e Chapecoense (Fotos: Allan Pereira e Roger Silva)

Como foi o jogo entre Vasco x Chapecoense

O jogo começou amarrado para os dois times, mas foi a Chape que saiu na frente no placar. Após um escanteio mal cobrado pela equipe carioca, Kassula puxou o contra-ataque e fez o gol em um chute forte à baliza vascaína. Após tomar o gol, o Vasco tomou conta do jogo e, após vacilo do fixo, Caio fez o gol e empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, a Chape lutou e, após boa jogada de Jeff, ele tocou para o camisa 9 da equipe catarinense, Oscar Martinez. O Vasco ainda conseguiu finalizações de longe com Marquinhos, mas o goleiro Rennan fez a diferença para a Chape no primeiro tempo. No final da primeira etapa, Kassula teve a chance de ampliar o placar em um contra-ataque, mas o goleiro do Vasco fez uma boa defesa. Numa falha do goleiro Rennan, que tentou marcar o passe na ala, o goleiro do Vasco, Delduque, empatou o jogo novamente.

Vasco e Chapecoense empataram pelo Brasileiro de Futsal (Foto: Davi Correa)

O segundo tempo começou bem estudado entre os dois times, mas quem chegou perigosamente primeiro foi o Vasco, com o pivô David Reis. O time carioca acertou a trave após uma falta na tentativa de pivô de David Reis. O Vasco conseguiu ficar à frente do placar pela primeira vez na partida em uma falta ensaiada na entrada da área, com gol de Raul Rocha. No final do jogo, o Vasco acertou mais uma bola na trave com o camisa 9 Darnley. Logo após, em boa jogada de Maranhão, camisa 7 da Chape, Mano acertou o canto do gol e empatou o jogo mais uma vez. Faltando 18 segundos, após finalização de Claudinho, o goleiro Rennan fez mais uma bela defesa e garantiu o empate para a equipe de Santa Catarina.