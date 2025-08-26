Lance! transmite segundo jogo da Copa Mundo do Futsal; acompanhe

O Lance! transmite, a partir das 18h (de Brasília), a partida entre Normanochka (Rússia) e Clube Padre Carlos Mugica (Argentina) pela Copa Mundo do Futsal feminino. Mais cedo, o Lance! também transmitiu a vitória do Juventas sobre o Pinocho. A competição é considerada um Mundial de Clubes de futsal. Assista à Normanochka e Clube Padre Carlos Mugica no destaque acima.

🟢 PLACAR: Normanochka 6 x 1 Padre Carlos Mugica | Intervalo

18' - Nikitina Elizaveta (Normanochka)

18' - Leven Kristina (Normanochka)

15' - Evgeniia Kovalenko (Normanochka)

12' - Fernanda Silva (Normanochka)

11' - Camila Milagros (Padre Carlos Mugica)

3' - Iana Zimirova (Normanochka)

3' - Irina Pravdina (Normanochka)

2' - Samorodova Aleksandra (Normanochka)

Copa Mundo do Futsal começou em 2019

A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

Tabela de jogos:

1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):

16h – Juventas 1 x 0 Pinocho

18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa



2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):

14h – Juventas x Faculdade Sogipa

16h – La Perla Futsal x Normanochka

18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Pinocho



3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):

14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal

16h – Pinocho x Faculdade Sogipa

18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA

20h – Stein Cascavel x Juventas.

