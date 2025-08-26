Lance! transmite segundo jogo da Copa Mundo do Futsal; acompanhe
Torneio acontece no Paraná
O Lance! transmite, a partir das 18h (de Brasília), a partida entre Normanochka (Rússia) e Clube Padre Carlos Mugica (Argentina) pela Copa Mundo do Futsal feminino. Mais cedo, o Lance! também transmitiu a vitória do Juventas sobre o Pinocho. A competição é considerada um Mundial de Clubes de futsal. Assista à Normanochka e Clube Padre Carlos Mugica no destaque acima.
🟢 PLACAR: Normanochka 6 x 1 Padre Carlos Mugica | Intervalo
18' - Nikitina Elizaveta (Normanochka)
18' - Leven Kristina (Normanochka)
15' - Evgeniia Kovalenko (Normanochka)
12' - Fernanda Silva (Normanochka)
11' - Camila Milagros (Padre Carlos Mugica)
3' - Iana Zimirova (Normanochka)
3' - Irina Pravdina (Normanochka)
2' - Samorodova Aleksandra (Normanochka)
Copa Mundo do Futsal começou em 2019
A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.
Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.
- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.
Tabela de jogos:
1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):
16h – Juventas 1 x 0 Pinocho
18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica
20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa
2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):
14h – Juventas x Faculdade Sogipa
16h – La Perla Futsal x Normanochka
18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica
20h – Stein Cascavel x Pinocho
3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):
14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal
16h – Pinocho x Faculdade Sogipa
18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA
20h – Stein Cascavel x Juventas.
