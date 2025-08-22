Quem é a esperança de gols do Vasco contra o São João, pelo Brasileiro de Futsal?

Se, no futebol, o argentino Pablo Vegetti é o principal sinônimo de gols para o Vasco, no futsal o artilheiro atende pelo nome de David Reis. Aos 20 anos, o pivô, com seis gols, é o principal artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (22), às 18h40 (de Brasília), a equipe visita o São João do Jaguaribe, no Ceará, em partida com transmissão do YouTube do Lance!.



Em entrevista ao Lance!, o artilheiro da Colina falou de seu início no esporte:



- Comecei cedo. Primeiro na quadra do meu morro lá em em Três Rios. Depois que fiz 17 anos, o futsal foi tomando conta da minha vida e comecei, realmente, a me apaixonar pela modalidade. Até então, jogava também futebol - contou.



David chegou ao clube de São Januário em 2024, ainda na base, e de lá pra cá, conquistou quatro títulos estaduais. O mais recente foi em junho, na final contra o Corrêas, na Colina, pelo time profissional.

- Tenho uma gratidão enorme pelo Vasco, que me deu uma oportunidade de jogar profissionalmente uma competição de grande expressão como o Campeonato Brasileiro. É uma honra representar essa camisa no cenário nacional do futsal.

E qual sua maior conquista até aqui?



- Assinar um contrato profissional e ter meu pai e minha mãe por perto, presenciando tudo - respondeu o ala-pivô, que tem como referências os atletas de sua cidade, Três Rios, que atuam nos cenários nacional e mundial.

David Reis com a família (Reprodução)

David também revelou seu maior sonho:

- Com certeza, é representar a seleção brasileira.

David é o terceiro maior artilheiro do torneio

No Brasileiro, apenas Vini, do Paraná, e Daniel, do São Miguel, têm mais gols que o camisa 27 de São Januário: 7 e 8, respectivamente.

David Reis começou a despontar em 2022, como revelação do Três Rios, sua cidade natal. Naquele ano, ele fez o gol do título da Copa Rio, na vitória sobre o Rio Claro, aos 17 anos.

Os artilheiros do Brasileiro de Futsal (Reprodução)





São João do Jaguaribe x Vasco - Campeonato Brasileiro de Futsal

Em entrevista ao Lance!, o técnico do Vasco, Jonhny Alves, vê como regular a campanha da equipe até aqui, que já está classificada às oitavas de final, faltando duas rodadas para o fim:



- Já atingimos o mesmo número de vitórias do ano passado (3) . Mas poderíamos ter tido um desempenho melhor - acredita o treinador.

Jogador do São João do Jaguaribe domina a bola em partida do Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky/Divulgação)

Técnico vascaíno elogia qualidade do rival

Campeão carioca em junho, com o triunfo sobre o Corrêas, em São Januário, o comandante do time Cruzmaltino espera um jogo difícil nesta sexta:

- Sabemos da qualidade do São João. É o atual campeão cearense, vai jogar em casa, nunca é uma tarefa fácil. Mas, como sempre, vamos buscar vencer - adianta Jonhny.



E quais são os maiores desafios para a partida contra o São João do Jaguaribe?



- Acho que são dois. Enfrentar uma equipe com jogadores muito experientes e a viagem, que geralmente pesa um pouco. Mas continuamos com nossa ambição de sempre: pontuar e continuar crescendo - finalizou Jonhny Alves.

