João Fonseca viraliza em treino inusitado, veja vídeo

Na tarde da última sexta-feira (21), João Fonseca chamou a atenção ao protagonizar uma prática pouco comum durante seu dia de descanso no Miami Open. Em um vídeo publicado pela ATP Tour, o jovem de 18 anos aparece batendo repetidamente a bola contra um mastro, sem errar nenhuma vez, e viralizou nas redes sociais.

A organização do torneio entrou na brincadeira e legendou a postagem sugerindo que o brasileiro “desafia a física”. Fonseca respondeu no mesmo tom:

— Fácil demais — escreveu o tenista.

Próximos desafios de João Fonseca no Miami Open

João Fonseca venceu Leaner Tien na primeira rodada do Miami Open (Foto: Rich Storry / AFP)

Após uma virada impressionante contra o norte-americano Leaner Tien, na última quinta-feira (20), , João Fonseca avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Na reedição da última decisão do NextGen Finals, na Arábia Saudita, no dia 22 de dezembro, vencida pelo brasileiro, nem parecia que o tenista carioca era o visitante. Empurrado pela maior parte da torcida presente à quadra central do Hard Rock Stadium, o número 1 do Brasil e 60º do mundo venceu de virada por 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4, em 2h22m.

O brasileiro enfrentará o francês Ugo Humbert, atual número 20 do mundo, neste sábado (22), a partir das 15h30 (horário de Brasília).

A trajetória do jovem no circuito

João Fonseca é atualmente o brasileiro mais bem colocado no ranking masculino da ATP. Campeão do Challenger de Phoenix, ele ocupa a 60ª posição na classificação mundial. Esta é sua terceira participação em um torneio de nível Masters 1000, após disputar o Masters de Madri, em 2024, e Indian Wells, no início deste mês. Em ambas as competições, o carioca foi eliminado na segunda rodada.