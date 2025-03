Em seu retorno ao Masters 1000 de Miami pela primeira vez desde 2019, Novak Djokovic passou sem sustos e ainda igualou uma marca de Rafael Nadal. Isso porque o triunfo sobre o australiano Rinki Hijikata (86º), por 6/0 7/6 (7/1), em 1h19min, foi o 410º, mesmo número do ex-tenista espanhol, em 501 partidas nesse nível de torneio.

- Joguei muito bem, num nível bem alto desde o início. Sabia, exatamente, o que eu queria taticamente. Joguei contra ele na primeira partida da temporada em Brisbane. Então, acredito que foi bom fazer um dever de casa, observar alguns vídeos - contou o sérvio, que, agora, tem 45 vitórias em 52 jogos em Miami.

Em busca do 100º troféu na carreira e sétimo na Flórida (o que seria um recorde, ultrapassando a marca do anfitrião André Agassi), o ex-líder do ranking e atual quinto enfrenta, na próxima rodada, o lucky loser argentino Camilo Carabelli (65º), algoz do anfitrião Alex Michelsen. Será um confronto inédito no circuito profissional.

- Estou, obviamente, muito animado por competir neste alto nível. É sempre um prazer voltar a uma cidade incrível como Miami após seis anos. Sou grato por ter tanta gente nessa minha primeira partida, obrigado pelo apoio - continuou o ex-líder do ranking.

Após igualar marca de Nadal, Djokovic tenta acabar com jejum

Vencedor na Flórida em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, Djokovic também tenta, aos 37 anos, acabar com um raro jejum de títulos. Sua última conquista foi em agosto, nos Jogos Olímpicos de Paris, quando bateu Carlos Alcaraz na decisão. O tenista espanhol, por sinal, pode reencontrar o sérvio na semifinal em Miami, caso, obviamente, os dois cheguem até lá.

