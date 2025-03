Quantas vitórias João Fonseca tem como profissional?

Após ser líder do ranking juvenil e vencer o US Open da categoria em 2023, João Fonseca, desde o ano seguinte, se tornou uma sensação do tênis mundial. O brasileiro vem atraindo os holofotes, praticamente, desde fevereiro de 2024, quando, aos 17 anos e 655º do mundo, venceu sua primeira partida em torneios ATP. A façanha foi no Rio Open, diante do francês Arthur Fils (então 36º do mundo). Contando apenas torneios desse nível para cima (somando-se aos Masters 1000 e Grand Slams, excluindo os Challengers), o atleta treinado pelo mineiro Guilherme Teixeira soma 20 vitórias em 32 partidas (números atualizados com o triunfo na estreia no Masters 1000 de Miami).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A 19ª vitória do brasileiro foi sobre um 'velho' conhecido, o americano Learner Tien (66º), o mesmo que ele derrotou duas vezes (inclusive na decisão) do NextGen.

Antes do cobiçado torneio na Flórida, o número 1 do Brasil conquistou, em Indian Wells, sua segunda vitória em Masters 1000 na carreira, diante do britânico Jacob Fearnley. Na rodada seguinte, o pupilo de Guilherme Teixeira acabou perdendo para o campeão Jack Draper (14º), também do Reino Unido.

continua após a publicidade

Na edição de 2025 do Rio Open, a estrela da Academia Yes Tennis, no Itanhangá, estreou dois dias após a conquista do primeiro ATP, em Buenos Aires. E acabou superado pelo francês Alexander Muller (60º) na estreia.

Em fevereiro desse ano, a estrela do carioca de Ipanema brilhou em sua primeira final de ATP, na capital argentina. O maior teste na campanha rumo ao título veio nas quartas de final, quando o brasileiro precisou salvar dois match-points na vitória sobre o anfitrião Mariano Navone (47º), vingando-se da derrota nas quartas do Rio Open, no ano anterior.





continua após a publicidade

Na Austrália, a maior vitória da carreira de João Fonseca

No Aberto da Austrália, em janeiro de 2025, em sua primeira chave principal de Grand Slam como profssional, o carioca de 18 anos não só furou o quali, como conquistou a maior vitória da carreira até agora: contra o russo Andrey Rublev (9º), na estreia.

João Fonseca fechou com chave de ouro sua primeira temporada, a de 2024. Último classificado e caçula da competição, o carioca sagrou-se campeão invicto do NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo. Curiosamente, a ATP não conta o troféu como título para o brasileiro e, na lista de jogos no perfil do carioca no site da entidade, não aparece a vitória na semifinal, contra o francês Luca Van Assche (aparecem os três jogos da fase de grupos e, em seguida, a final). Embora também não desse pontos, o torneio deu enorme visibilidade ao pupilo de Guilherme Teixeira.



O italiano Lorenzo Sonego (55º) e o romeno Radu Albot (135º) foram superados pelo brasileiro nas duas primeiras rodadas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, em abril de 2024. João Fonseca atingiu sua segunda quartas de final na carreira, sendo superado pelo chileno Alejandro Tabilo (41º).

Em fevereiro de 2024, o argentino Thiago Tirante (100º) foi o algoz de João Fonseca na primeira rodada do ATP 250 de Santiago de 2024, logo após o Rio Open. No torneio seguinte, em abril, no saibro de Estoril, mais um revés na rodada inaugural, dessa vez para o britânico Jan Choinski (188º).

No Rio Open de 2024, os primeiros triunfos

Voltando à edição do Rio Open de 2024, após passar na estreia por Fils, o brasileiro superou o ex-campeão chileno Christan Garin (88º), nas oitavas de final. Na fase seguinte, no entanto, o anfitrião acabou superado pelo argentino Mariano Navone (113º). Ainda assim, fez história, se tornando um dos cinco mais jovens a chegar âs quartas de final de um ATP 500.

No ano anterior (2023), em sua primeira participação em um ATP, aos 16 anos, João Fonseca perdeu na estreia para o sérvio Alex Molcan.

Jogos em 2025 (8 vitórias e 4 derrotas)

Masters 1000 de Miami (março)

Quadra rápida

6/7, 6/4 e 6/3 Learner Tien (EUA, 66º) - Estreia



Masters 1000 de Indian Wells (março)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Jack Draper (ING, 14º) - Segunda rodada

6/2, 1/6 e 6/3 Jacob Fearnley (ING, 81º) - Estreia

Rio Open (março)

Saibro

1/6 e 6/7 Alexander Muller (FRA, 60º) - Estreia

ATP de Buenos Aires (primeiro título, fevereiro)

Saibro

6/4 e 7/6 (1) Francisco Cerúndolo (ARG, 28º) - Final

7/6 (3), 5/7 e 6/1 Laslo Djere (SER, 112º) - Semifinal

3/6, 6/4 e 7/5 Mariano Navone (ARG, 47º) - Quartas

2/6, 6/4 e 6/2 Federico Coria (ARG, 115º) - Oitavas

6/3 e 6/3 Thomas Etcheverry (ARG, 44º) - Estreia



Copa Davis (janeiro)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Ugo Humbert (FRA, 15º)



Aberto da Austrália (janeiro)

Quadra rápida

6/7(6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6 Lorenzo Sonego (ITA, 55º)

7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) Andrey Rublev (RUS, 9º)

Jogos em 2024 (12 vitórias/7 derrotas):



NextGen Finals (dezembro)

Quadra rápida

2/4, 4/3 (8), 4/0 e 4/2 Learner Tien (EUA, 122º) - Final

4/2, 4/2 e 4/1 Luca Van Assche (FRA) - Semifinal

3/4 (3), 4/3 (8), 4/3 (5), 3/4 (4) e 4/3 (5) Jakub Mensik (TCH, 48º) - Fase de grupos

4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 Learner Tien (EUA, 122º) - Fase de grupos

3/4 (9), 4/2, 1/4 e 4/1 Arthur Fils (FRA, 20º) - Fase de grupos



Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

1/6 6/7 (5) Matteo Berrettini (ITA, 43º)



Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

6/4 e 7/6 (3) Botic van de Zandschulp (HOL, 68º)

Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

6/3, 6/7 (2) e 6/3 Raphael Colignon (BEL, 194º)



ATP 500 de Halle (junho)

Grama

4/6 e 4/6 James Duckworth (88º) - Estreia



Masters 1000 de Madri (abril)

Saibro

1/6 e 4/6 Cameron Norrie (ING, 30º) - Segunda rodada

4/6, 6/0 e 6/2 Alex Michelsen (EUA, 70º) - Estreia



ATP 250 de Bucareste (abril)

Saibro

6/4, 6/7 (5) e 4/6 Alejandro Tabilo (CHI, 41º) - Quartas de final

7/6 (2) e 6/2 Radu Albot (ROM, 139º) - Oitavas

7/6 (5) e 7/5 Lorenzo Sonego (ITA, 51º) - Estreia



ATP 250 de Estoril (abril)

Saibro

2/6, 7/6 (5) e 4/6 Jan Choinski (ING, 188º) - Estreia



ATP de Santiago (fevereiro)

Saibro

5/7 e 6/7 (3) Thiago Tirante (ARG, 100º) - Estreia



Rio Open (fevereiro)

Saibro

6/2, 3/6 e 3/6 Mariano Navone (ARG, 113º) - Quartas de final

6/4 e 6/4 Christian Garin (CHI, 88º) - Oitavas

6/0 e 6/4 Arthur Fils (36º) - Estreia

Jogo de 2023

Rio Open (fevereiro)

Saibro

0/6 e 3/6 Alex Molcan (SER, 54º) - Estreia