Copa Davis: João Fonseca perde para top 15 e Brasil sai atrás da França

João Fonseca, a grande promessa do tênis brasileiro e atual 99º do ranking mundial, foi superado pelo francês Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pelas Qualifiers da Copa Davis. A partida, disputada neste sábado (1º) em quadra dura coberta, em Orleans, na França, durou 1h25min e marcou o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito profissional.

O carioca de 18 anos, em sua segunda participação na Copa Davis, soma agora duas derrotas em quatro jogos pela competição.

Como foi o jogo entre João Fonseca (BRA) e Ugo Humbert (FRA) pela Copa Davis?

Primeiro set

No primeiro set, houve bastante equilíbrio, com apenas uma quebra de serviço. João Fonseca chegou a salvar dois break points no início do jogo, quando sacava em 0/1, demonstrando coragem. Ele também alcançou um 30-30 quando o adversário sacava no 4/4. No game seguinte, o brasileiro novamente mostrou determinação, salvando um set point no 30/40 e se mantendo firme nas trocas de bola para igualar em 5/5. No entanto, Ugo Humbert pressionou novamente o saque de Fonseca no 5/6, convertendo a quebra com um winner de forehand e fechando o set em 7/5.

Segundo set

Os tenistas começaram bem em seus saques no segundo set. Portanto, no quarto game Humbert abriu 0-40 no saque de João. O brasileiro salvou duas chances de quebra, mas na terceira o francês fez um winner de forehand e garantiu a quebra, confirmando em seguida para abrir 4/1. Ugo manteve seu saque e pressionou no oitavo game, mas Fonseca sacou bem e confirmou o game com bons golpes de direita. No nono game, porém, o saque preciso do francês garantiu a vitória.

João Fonseca não teve nenhuma chance de break point durante a partida e foi quebrado duas vezes em sete oportunidades.

Próximos passos do Brasil na Copa Davis

Agora, caberá a Thiago Wild, 76º do ranking, buscar o empate contra Arthur Fils, 19º, no segundo jogo ainda neste sábado. Caso contrário, o Brasil ficará em uma situação delicada para os jogos de domingo (2º), precisando de três vitórias.