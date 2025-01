Copa Davis: horário e onde assistir João Fonseca e o Brasil na competição

A Copa Davis 2025, a maior competição por equipes do tênis mundial, começa neste final de semana. Brasil e França entram em ação em um duelo emocionante. O jogo será em Orleans, na casa do adversário, no sábado (1), às 10h30 (horário de Brasília), e no domingo (2), a partir das 10h. A transmissão ao vivo será feita pelo canal DSports, disponível no streaming SKY+.

Como funciona a Copa Davis?

Pelo novo formato do torneio, o vencedor do duelo avança para a segunda rodada do Qualifiers, que ocorre em setembro e substitui a antiga fase de grupos das finais. Assim, disputam a segunda fase os campeões da Davis de 2024 e os melhores da primeira rodada. Dessa forma, quem levar a melhor entre Brasil e França enfrentará o vencedor de Croácia x Eslováquia.

João Fonseca treinando para a Copa Davis (Foto: Divulgação)

Tenistas brasileiros na Copa Davis

Para o confronto, foram convocados: Thiago Wild (76º no ranking mundial), João Fonseca (99º), Matheus Pucinelli (302º) e os duplistas Rafael Matos (38º) e Marcelo Melo (38º).

João Fonseca, o destaque brasileiro na Copa Davis

O grande destaque deste ano é João Fonseca. O brasileiro se tornou uma sensação do tênis mundial após vencer Andrey Rublev em sua estreia em Grand Slams no Australian Open. Esta é a segunda vez que o tenista de 18 anos defende o Brasil na Copa Davis.

