O Rio Open, maior torneio da América do Sul, anunciou mais um convite para a chave principal de simples nesta sexta-feira (31). Thiago Monteiro recebeu o segundo convite da organização está garantido na 11ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro — o tenista se junta a João Fonseca e Thiago Wild.

Thiago Monteiro tem relação especial com o Rio Open

No torneio em que começou a caminhada na elite do tênis, Thiago Monteiro retornará para o seu décimo Rio Open e sua nona chave principal no ATP 500. Um dos grandes favoritos da torcida, Thiago Monteiro marcou época na competição ao vencer, em 2016, o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 9 do mundo na ocasião.

Em 2024, Thiago foi às quartas de final no torneio que foi marcado pelo grande desempenho dos tenistas brasileiros, igualando a campanha de 2017, em que venceu Dominic Thiem, e brilhando no Rio de Janeiro.

Ex-número 61 do mundo e atual 100º, Thiago é dono de nove títulos em Challengers e vem de uma grande campanha no qualifying do Australian Open, vencendo as três partidas e se classificando para a chave principal do Grand Slam. Além disso, Monteiro teve um 2024 com campanhas emblemáticas, como a vitória sobre Tsitsipas e as oitavas de final no Masters 1000 de Roma.

— Queria agradecer à organização do Rio Open pelo convite, estou muito feliz em fazer parte deste evento tão incrível mais uma vez. É um torneio muito especial para mim, que mudou a minha carreira. É incrível jogar perto da família, dos amigos e do público brasileiro, que sempre faz uma festa fantástica. As melhores memórias da minha carreira, sem dúvidas, foram na quadra Guga Kuerten — disse Monteiro.

Thiago Monteiro venceu o grego Tsitsipas, pelo Aberto de Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Thiago se junta a João Fonseca, que recebeu o primeiro convite da organização, e Thiago Wild, classificado diretamente através do ranking, na chave principal do Rio Open. As grandes atrações internacionais dessa 11ª edição do Rio Open são o número dois do mundo, Alexander Zverev, e os top 20, Holger Rune (12º) e Lorenzo Musetti (17º)

— O Thiago Monteiro também tem uma história que se cruza com o Rio Open. Foi onde ele teve a sua primeira grande vitória, dez anos atrás e onde já teve algumas das maiores vitórias da carreira. Ele consegue abraçar a torcida, crescer no evento e tem tudo para fazer uma ótima campanha nesse ano — disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Mais um convite da chave principal de simples será anunciado, além de outros dois do qualifying, que já conta com João Lucas Reis, vencedor da Procopio Cup. Nas duplas, dois convites serão distribuídos pela organização na chave principal e mais um no qualifying.